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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

إدارة العلاج الحر بالدقهلية تطلق حملة مكبرة للمرور على المنشآت الطبية

منشأت طبية
منشأت طبية

أعلن الدكتور شريف مكين وكيل وزارة الصحة بالدقهلية  أن إدارة العلاج الحر بمديرية الصحة قد أطلقت حملة مكبرة في جميع أنحاء المحافظة، على العيادات والمعامل والمستشفيات، وذلك بهدف التصدي للمخالفات في تلك الأماكن.


 وأشار وكيل الوزارة إلى استمرارية الحملات المكثفة للإدارات الفنية الرقابية بالمديرية على مختلف المنشآت بالمحافظة، مؤكداً عدم التهاون في اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال أى مخالفات تمس صحة وسلامة المواطنين.

وأوضح الدكتور محمد فؤاد مدير إدارة العلاج الحر، أن فريق إدارة العلاج الحر قام بالمرور على 139 منشأة ، تشمل 38 عيادة غير مرخصة و 14 مستشفي  وعيادة تخصصية، و 41 مركزاً طبياً ومعملاً.

وأضاف أنه تم توجيه إنذارات لنحو 13 منشأة لعدم استيفاء الاشتراطات وإصدار قرارات إغلاق لعدد 6 منشآت وإعادة فتح لـ 5 أخرى علاوة على فحص 4 شكاوى.

وأشار الدكتور فؤاد ، إلى أن فريق العلاج الحر بالمديرية، يهيب بأصحاب المنشآت الطبية الخاصة ، والالتزام بالمعايير المتعارف عليها والخاصة بالجودة ومكافحة العدوي حفاظا علي حياة المواطنين و تماشياً مع رؤية مصر والقيادة السياسية نحو حياة كريمة للمواطنين.

 

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الصحة بالدقهلية فريق إدارة العلاج الحر وكيل وزارة الصحة بالدقهلية وكيل وزارة الصحة مكافحة العدوى مديرية الصحة

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