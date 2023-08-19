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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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مرأة

حسام موافي : عدم تناول الماء الكافي يوميًا يؤثر على صحة الجسم بالسلب

مخاطر عدم شرب الماء
مخاطر عدم شرب الماء على صحة الجسم

يعتبر شرب الماء في فصل الصيف امر مهم للغاية لتعويض الجسم عن الماء الذي يفقده، ولكن يمكن لشرب الماء بطريقة خاطئة أن يتسبب في أضرار جثيمة.

 

مخاطر عدم شرب الماء على صحة الجسم

 

وقال الدكتور حسام موافي، أستاذ الحالات الحرجة بكلية طب قصر العيني، إن عدم تناول ما يكفي من الماء يوميًا يؤثر على صحة الجسم بالسلب، ويمكن أن يصيبه بمشاكل صحية.

 

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وافاد حسام موافي، خلال برنامجه"ربي زدني علمًا" الذي يقدمه على قناة صدى البلد، أن الجسم يفقد سوائل كثيرة عن طريق التعرق والتبول، وبالتالي يحتاج إلى تعويضها من خلال تناول الماء بكميات كافية، للحفاظ أيضًا على صحة الكلى.

 

مخاطر عدم شرب الماء على صحة الجسم

 

وتابع أستاذ الحالات الحرجة، أن أكثر الحالات التي تتأثر من قلة تناول الماء، مرضى الكلى، حيث تؤثر على وظائفها الحيوية، وتتسبب في تركيز الأملاح، بالإضافة إلى تأثر مرضى الكبد والقلب لتناولهم أدوية لمدرات البول.

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