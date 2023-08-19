33 مليار دولار| كاتب صحفي: هناك عقود ملزمة ونهائية لمشروعات التحول للأخضر

قال الكاتب الصحفي محمد عز الدين نائب رئيس تحرير جريدة الأهرام والمتخصص في الشئون الاقتصادية، إن المردود الاقتصادي التي يمكن أن تجني مصر ثماره من إجراء أول عملية تمويل من الوقود الأخضر كخطوة عملاقة وجديدة في الاقتصاد المصري في مشروعات الوقود في مصر والمنطقة العربية والإفريقية والشرق أوسطية.

وأكد عز الدين خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “صباحنا مصري” المذاع على فضائية" المصرية" أن بوادر هذه الخطوة العملاقة بدأت قبل مؤتمر المناخ في العام الماضي وما شهدته مصر من توقيع اتفاقات كبري حوللى ٨ اتفاقات كبري مع كبري الشركات العالمية مع البدء في تصنيع اول وحدة لإنتاج الهيدروجين الأخضر واستخدامه كوقود، مضيفا أن التجارب حققت نجاحات كبيرة للغاية.



وتابع نائب رئيس تحرير جريدة الأهرام أن مصر دخلت عصر جديد من عصور تأمين الطاقة، حيث بدأت الدول المنتجة للنفط بدأت في البحث عن وسائل جديدة، لتأمين احتياجاتها المستقبلية مع احتمالات نضوب لثروات الهيدروكربونية كالسولار والبنزين ومشتقاته.

٣٣ مليار دولار قيمة الاستثمار في مشروعات الأخضر

وأكد أن مصر استثمرت في الهيدروجين الأخضر في مبالغ كبيرة للغاية ومشاريع تصل قيمتها المالية أكثر من ٣٣ مليار دولار، وهناك عقود ملزمة ونهائية مع عدد من التحالفات العالمية.