قبل بدء الدراسة.. صاحب مكتبة بعين شمس يروج كتب تعليمية بدون تفويض

ألقت أجهزة الأمن القبض علي صاحب مكتبة بعين شمس لاتهامه ببيع كتب تعليمية لمختلف السنوات الدراسية للتعليم بدون تفويض.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية بقطاع الشرطة المتخصصة قيام مالك مكتبة كائنة بدائرة قسم شرطة عين شمس بالقاهرة ببيع العديد من الكتب التعليمية لمختلف السنوات الدراسية للتعليم قبل الجامعى بدون تفويض من أصحاب الحقوق المادية والأدبية وبدون تصريح من الجهات المعنية بالمخالفة للقانون.

و بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية تم إستهداف المكتبة وضبط مالك المكتبة .

وبالتفتيش فى حضوره تم العثور على 10000 نسخة من الكتب التعليمية الخارجية لسنوات ومواد دراسية مختلفة بدون تفويض أو تصريح بالمخالفة للقانون .

وبمواجهة المتهم أقر بأنه مالك المكتبة، وإرتكابه المخالفات المشار إليها بقصد تحقيق الربح المادى ، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.