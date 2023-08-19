ليست ترفيهية|إستشاري جراحة: كبر حجم الثدي يستلزم تدخل لتصغيره

قال الدكتور أحمد الغزالي أستشاري الجراحة وخبير جراحات الثدي، إن عمليات جراحات تصغير الثدي ليست من العمليات الترفيهية، فهناك نسبة كبيرة من السيدات تعاني من كبر حجم الثدي مما يسبب مشاكل صحية وعضوية وليس فقط تجميليا.

3 علامات شهيرة تدل على كبر حجم الثدى عن المعدل الطبيعي

وأوضح الغزالي خلال لقائه ببرنامج “طبيب البلد” المذاع على فضائية “صدى البلد” أن هناك ٣ علامات شهيرة لكبر حجم الثدي عن المعدل الطبيعي وأولهم شعور بألم في الرقبة والكتف، ووجود التهابات بشكل غير طبيعي تحت الثدي، وايضا وجود تليفات في الثدي مما يؤدي إلى زيادة الألم في الثدي، مؤكدا أن بالعمليات الجراحية لتصغير الثدي يخفف نهائيا من الألم والالتهابات الموجودة به، فهي عملية ليست ترفيهية.

وذكر استشاري الجراحة وخبير جراحات الثدي أن كبر حجمه يؤثر على زيادة وزن المرأة وتحميل كبيرة على الجسم.