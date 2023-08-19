وليد جاب الله: الأقتصاد المصري متنوع وجاذب للاستثمار

قال الدكتور وليد جاب الله الخبير الإقتصادي وعضو الجمعية المصرية للاقتصاد والإحصاء والتشريع، إنه يوجد عوامل ثابتة ومتحركة للاقتصاد المصري فالعوامل الثابتة بالاقتصاد المصري فى مجال قدرته على جذب الاستثمار فيتم متابعته من خلال تنوع قطاعات الاقتصاد المصري وكيف أن الإقتصاد كبير ومتنوع يمكن له خلق الأستثمار في العديد من القطاعات وليس قطاعا واحدا مثل القطاع الصناعي والزراعي والسياحي وقطاعات الخدمات.

وأكد جاب الله خلال مداخلة هاتفية مرئية عبر تطبيق زووم لبرنامج “صباحنا مصري” المذاع على فضائية “المصرية” أن هذا التنوع الشديد في القطاع المصري في ظل قطاع استهلاكي يتجاوز ١٠٥ مليون مواطن موجودين ومستهلكين للكثير من السلع والخدمات وهذا ما يجعل الاقتصاد المصري جاذب للإستثمار.

عوامل متحركة للاقتصاد

وأضاف الخبير الاقتصادي أنه كان من المهم أن يكون هناك عوامل متحركة للاقتصاد المصري والذي يتمثل في برنامج الاصلاح الاقتصادي وما يرتبط بالإصلاحات مما جعل الاقتصاد المصري يمتلك تلك العوامل المتحركة والتي يستطيع من خلالها المناورات واكتساب الكثير من المرونة التي تجعله جاذبا للاستثمارات.