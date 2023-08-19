مروة عودة تكشف تفاصيل حصولها على جائزة أفضل تصميم أزياء لعرض «سيدتي أنا»

قالت الدكتورة مروة عودة، الحاصلة على جائزة أفضل تصميم أزياء، مناصفة، عن عرض “سيدتي أنا”، إنها كانت تقيم عرضا عندما كانت طالبة في السنة الأخيرة من الجامعة، وقدمت عرضا استعراضيا.

وأوضحت عودة خلال لقائها ببرنامج “ ست الستات” المذاع على فضائية “ صدى البلد” تقديم الإعلامية “ دينا رامز”، أن اللجنة كانت برئاسة الفنانة الكبيرة سميحة أيوب والأستاذ الكبير دريد لحام، وكانت الديكور والأزياء وإضاءة هي الشائعة وقتها، وكان حصولها على الجائزة من مهرجان المسرح القومي المصري، وأهدت جائزتها للراحلة نعيمة عاكف.

سر نجاح عرض “سيدتي أنا”

وأضافت الحاصلة على جائزة أفضل تصميم أزياء مناصفة عن عرض “سيدتي أنا”، أن سر نجاح العرض، هو المخرج سامح رزق، فهو يتميز بالاهتمام التفاصيل ويركز فيها مهما كانت صغيرة.