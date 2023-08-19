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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

6 أعمال يكتب لك بها أجر الصدقة.. تعرف عليها

أعمال يكتب لك بها
أعمال يكتب لك بها أجر الصدقة

كشف مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، عن أعمال يكتب لك بها أجر الصدقة، يستحب لكل مسلم المداومة عليها في حياته اليومية.

 

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ونرصد في هذا التقرير أعمال يكتب لك بها أجر الصدقة، وهي كما يلي:

التبسم

وعن أهمية التبسم، قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- "تبسمك في وجه أخيك صدقة" فطلاقة الوجه والتبسم وإظهار انشراح الصدر عند اللقاء من أعمال الخير التي تؤلف القلوب ويؤجر عليها المسلم.

الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر

وعن ذلك قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- "وأمرك بالمعروف ونهيك عن المنكر صدقة"فإرشاد الآخرين إلى فعل كل جميل والأخذ بأيديهم ومعاونتهم على ترك القبيح من التصرفات والأفعال، عمل إنساني عظيم عده رسول الله من الصدقات.

دليل التائه

وعن هذا قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- "وإرشادك الرجل في أرض الضلال لك صدقة" فدلالة التائه الذي ضل علامة الطريق وإرشاده للوصول إلى وجهته، من فضائل الأعمال التي يثاب عليها المسلم.

إعانة ضعيف البصر

وعن إعانة ضعيف البصر، قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- "وبصرك للرجل الردئ لك صدقة" فإعانة ضعيف البصر على قضاء حوائجه بالنظر له، من صنائع المعروف التي ينال بها المسلم أجر الصدقة".

إماطة الأذى

وعن إماطة الأذى عن الطريق، قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وإماطتك الحجر والشوكة والعظم عن الطريق لك صدقة" فإصلاح الطريق للمارة تنحية كل ما يعوقهم، حتى الشوكة، أعمال إنسانية يكافأ عليها المسلم بالثواب.

سقيا الماء

وورد عن فضل سقيا الماء، قول رسول الله -صلى الله عليه وسلم- "وإفراغك من دلوك في دلو أخيك لك صدقة" فسقيا الماء بكل صوره من أفضل أنواع الصدقات وأن تعطي أخاك شربة ماء لك بها صدقة".

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