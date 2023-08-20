عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

قيادي بالتجمع: قرار الإفراج عن المحبوسين يؤكد استعادة الدولة للشباب

حوار معتز الخصوصى
حوار معتز الخصوصى مع محمد فرج الأمين المساعد لحزب التجمع

أشاد محمد فرج، الأمين العام المساعد لحزب التجمع، مسئول ملف الحوار الوطنى بحزب التجمع بصدور القرار الجمهوري رقم ٣٤٨ لسنة ٢٠٢٣ بالعفو عن بعض المحكوم عليهم بأحكام نهائية ومنهم أحمد سعد دومة.

وأكد فرج لـ"صدى البلد" أننا مع العفو عن المحبوسين احتياطيا أو المحبوسين بأحكام، مهما كانت طويلة أو قصيرة، وبالتالى يجب علينا استعادة الشباب والذين كان لديهم حماس معين وفى ظل فوضى بالمجتمع.

وأشار الأمين العام المساعد لحزب التجمع ومسئول ملف الحوار الوطنى بحزب التجمع إلى أن كل قرارات الإفراج تشمل من لم يتورطوا فى قتل أحد من الشعب المصرى أو ثبت عليهم باليقين أنهم أعضاء فى الجماعة الإرهابية.

محمد فرج الجماعة الارهابية الحوار الوطني أحمد سعد دومة القرار الجمهوري

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الجرام بـ 1500 جنيه.. الذهب ينهار مجددا.. وهذا سعر عيار 21 الآن

16 درجة مرة واحدة وأمطار رعدية|الأرصاد تفجر مفاجأة وهذا ما يحدث اليوم

بشرى للمصريين من الرئيس السيسي.. أزمة ارتفاع الأسعار هتتحل وهتبقى تاريخ

راجع 1900 جنيه|أسعار الذهب تعاود الانخفاض بقوة وعيار 21 الآن غير متوقع

طقس استثنائي.. لماذا حذرت هيئة الأرصاد من حالة الجو اليوم ؟

عاجل.. أول قرار من وزارة الشباب والرياضة بشأن استقالة مجلس إدارة الزمالك

شوبير يعلن رحيل لاعب جديد من الأهلي إلى زد

وفاة عروس في السعودية حديث السوشيال ميديا.. ماذا حدث؟

ترشيحاتنا

نزلت النص|مفاجأة في أسعار الطماطم والكيلو يتراجع بقوة بعد وصوله 20 جنيها

روسيا تسقط مسيرة أوكرانية حاولت استهداف مواقع بموسكو

الطلاب يتوافدون على لجان الدور الثاني للثانوية العامة لأداء اللغة الثانية والتربية الوطنية

أهم الأخبار.. نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2023.. الجمهور يحاصر كهربا.. الذهب يتراجع 1.27%

تعليق جديد من الرئيس على زيادة أسعار السلع.. وكواليس مثيرة بجلسة استقالة مجلس إدارة الزمالك| أخبار التوك شو

ماما عايزه تاخد المكسب كله لوحدها.. اعترافات نجلة أم زياد في التحقيقات

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طقس استثنائي.. لماذا حذرت هيئة الأرصاد من حالة الجو اليوم ؟

طرق وحلول للتغلب على الشعور بالعنوسة

بنصائح فعالة.. طرق التخلص من رائحة الفم الكريهة

عمرو دياب يغلق شوارع بيروت في أضخم حفلات صيف لبنان..حضور جماهيري غير مسبوق

فيديو

أكبر قضية تهريب آثار في مصر.. سقوط 2 من كبار رجال الأعمال ورومانية

ليست صوت مصر.. فجر السعيد تهاجم أنغام

مش بتعمد أثير الجدل بملابسي.. هدى الإتربي تكشف مواصفات فتى أحلامها|فيديو جراف

فلتر لكل حاجة.. صور مسربه للبلوجر رهف الشامي تكشف حقيقتها

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: صناعة الحضارة وبناء الطفل

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب : سيوة.. حيث ينطلق الجمال

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: العدالة تتأذى من الموظف البيروقراطي

محمد على

محمد علي يكتب: ميراث جدتي

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: ترامب والديمقراطية الأمريكاني

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: بركس وتحدي الدولار!

د. أحمد علي سليمان

د. أحمد علي سليمان يكتب: الخطوط الفاصلة بين التصوف الصحيح والتصوف السقيم

هند عصام

هند عصام تكتب: من قتل أبناء بني مزار؟

اﻟﻤﺰﻳﺪ