قيادي بالتجمع: قرار الإفراج عن المحبوسين يؤكد استعادة الدولة للشباب

أشاد محمد فرج، الأمين العام المساعد لحزب التجمع، مسئول ملف الحوار الوطنى بحزب التجمع بصدور القرار الجمهوري رقم ٣٤٨ لسنة ٢٠٢٣ بالعفو عن بعض المحكوم عليهم بأحكام نهائية ومنهم أحمد سعد دومة.

وأكد فرج لـ"صدى البلد" أننا مع العفو عن المحبوسين احتياطيا أو المحبوسين بأحكام، مهما كانت طويلة أو قصيرة، وبالتالى يجب علينا استعادة الشباب والذين كان لديهم حماس معين وفى ظل فوضى بالمجتمع.

وأشار الأمين العام المساعد لحزب التجمع ومسئول ملف الحوار الوطنى بحزب التجمع إلى أن كل قرارات الإفراج تشمل من لم يتورطوا فى قتل أحد من الشعب المصرى أو ثبت عليهم باليقين أنهم أعضاء فى الجماعة الإرهابية.