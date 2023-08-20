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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

مصطفى قمر: أشكر الجمهور السعودي وأحضر لحفل مفاجأة

صدى البلد

أعرب المطرب مصطفى قمر، عن سعادته بردود الأفعال التي تلقاها على حفلته الأخيرة التي أحياها في السعودية ورفعت شعار كامل العدد وحققت نجاحا كبيرا، وإشادات على السوشيال ميديا ومواقع التواصل الاجتماعي المختلفة.

وقال مصطفى قمر: الحمد لله نجاح الحفل فاق توقعاتي خصوصا مع الجمهور السعودي الذي يحترم الفن المصري، والذي تفاعل مع كل الأغاني التي قدمتها خلال الحفل.. أشكر المستشار ترك آل الشيخ علي استقباله لي.

وأعرب مصطفى قمر عن سعادته الشديدة بالغناء على مسرح بنش مارك بجدة أمام الجمهور السعودي، قائلا: إيه الجمهور الحلو ده.. الأغاني بتكون حلوة لما بيغنوا معايا، بشكرهم على الحفلة الجميلة دي وبشكر الجمهور اللى مشرفنا.

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وشهد الحفل تفاعلا كبيرا من الجمهور فور صعود مصطفى قمر، حيث قدم عدد كبير من أغانيه القديمة والحديثة التي تفاعل معها الجمهور السعودي، منها منايا والسود عيونه وغيرها.

وشارك في الحفل عدد من المطربين منهم حميد الشاعري وهشام عباس ومحمد محيي وحسام حسني وخالد عجاج وسيمون وإيهاب توفيق.

ويجهز مصطفى قمر لحفل آخر في موسم الرياض خلال الفترة المقبلة ويعلن عنه قريبا .

وينتظر مصطفى قمر طرح فيلم أولاد حريم كريم يوم 30 من شهر أغسطس الجاري كموعد رسمي لطرح الفيلم بجميع دور العرض في مصر.

فيلم “أولاد حريم كريم” بطولة “مصطفى قمر، بشري، داليا البحيري،علا غانم، بسمة، خالد سرحان، عمرو عبدالجليل، تيام مصطفى قمر، رنا رئيس، وهنا داود وعدد من الوجوه الجديدة، وتأليف زينب عزيز واخراج علي إدريس،  ومن إنتاج شركة انتلجنت” iproductions” وتوزيع خارجي روتانا.

فيلم “أولاد حريم كريم” يعد استكمالا لنجاح فيلم “حريم كريم” والذي عرض منذ 18 عامًا وحقق نجاحا كبيرا وإيرادات ضخمة وقت عرضه.

التواصل الاجتماعي الجمهور السعودي السوشيال ميديا النجم مصطفى قمر هشام عباس

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