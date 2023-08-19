بيلينجهام يقود ريال مدريد للفوز على ألميريا بثلاثية في الدوري الإسباني

فاز ريال مدريد على مضيفه ألميريا بثلاثة أهداف مقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما في الجولة الثانية لبطولة الدوري الإسباني.

افتتح سيرجيو أريباس التسجيل لـ ألميريا في الدقيقة الثالثة، قبل أن يعادل الإنجليزي جود بيلينجهام النتيجة لـ ريال مدريد في الدقيقة 19.

وألغى الحكم بعد العودة لتقنية الفيديو هدفًا لـ توني كروس لاعب ريال مدريد بداعي وجود خطأ، ذلك بعد العودة لتقنية الفيديو.

وعاد بيلينجهام ليسجل الهدف الثاني له ولفريقه في الدقيقة 60 بضربة رأسية من متابعة للعرضية الرائعة المرسلة من كروس من الجهة اليسرى.

وأكد فينيسيوس جونيور انتصار ريال مدريد بتسجيله الهدف الثالث في الدقيقة 73.

انتصار ريال مدريد رفع رصيدهم لـ 6 نقاط في صدارة ترتيب الدوري الإسباني، فيما توقف رصيد ألميريا عند صفر نقطة في المركز العشرين والأخير.

تشكيل ريال مدريد

وضم تشكيل ريال مدريد كلًا من:

في حراسة المرمى: أندريه لونين

خط الدفاع: داني كارفاخال - أنطونيو روديجر - ديفيد ألابا - فران جارسيا

خط الوسط: أوريلين تشواميني - فيديريكو فالفيردي - توني كروس - جود بيلينجهام

خط الهجوم: رودريجو جوس - فينيسيوس جونيور

وكان ريال مدريد قد فاز في الجولة الأولى خارج ملعبه، على أتلتيك بيلباو بهدفين دون مقابل.