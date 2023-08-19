بسبب قانون الخلع.. مشادة ساخنة بين ضيوف أحمد موسى على الهواء

نشبت مشادة ساخنة بين ضيوف الإعلامي أحمد موسى، في أثناء الحديث عن قانون الخلع والأحوال الشخصية، وذلك في حلقة اليوم من برنامج "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد".

ومن جهتها، قالت المحامية والمتخصصة في شئون الأسرة، مها أبو بكر،: "عند الطلاق، لا بد أن يكون هناك عقد اتفاق؛ لحفظ حقوق الأطفال".

وأضافت مها أبو بكر: "قانون الخلع هو أكبر قانون إنساني في مصر، ومايصحش أبدا تكون الست مش قادرة تعيش مع زوجها، ومش عارفة تتطلق منه".

وقاطعها المحامي بالنقض، عصام حجاج، قائلا: "قانون الخلع ضد الشرع، وهو قانون ظالم"، وردت عليه مها أبو بكر: "أنا مش شيخة، وأنت من شيخ، ما تقولش كده".

وأضاف عصام حجاج: "الخلع لا بد أن يكون بالتراضي بين الطرفين، لو القاضي حكم بخلع الزوجة من زوجها بدون رغبته؛ فهو خلع باطل".