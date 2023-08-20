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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

«التعليم» تنفي تسريب «اللغة الثانية والوطنية» قبل توزيعهما بلجان الدور الثاني للثانوية العامة

وزارة التربية والتعليم
وزارة التربية والتعليم

زعمت جروبات شاومينج تسريب امتحاني اللغة الأجنبية الثانية والتربية الوطنية قبل توزيعهما في لجان امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة 2023 .

حيث قالت جروبات شاومينج : تم تسريب امتحاني اللغة الأجنبية الثانية والتربية الوطنية على جروب سري على تليجرام قبل توزيعهما في لجان امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة 2023 .

من جانبها .. نفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، تسريب امتحاني اللغة الأجنبية الثانية والتربية الوطنية قبل توزيعهما في لجان امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة 2023 

وقال مصدر مسئول في وزارة التربية والتعليم : إن جروبات شاومينج تحاول بيع الوهم للطلاب بهدف جمع الاموال للتربح منهم مستغلين حالة القلق التي يعيشها بعض الطلاب خلال فترة الامتحانات

وحذر المصدر من الانسياق وراء ما يتم ترويجه على جروبات شاومينج وأعوانه على السوشيال ميديا ، مشددا على أن كافة جروبات الغش على تليجرام وفيس بوك مرصودة من الجهات الامنية ويتم التعامل معها أولاً بأول .

جدير بالذكر أن اليوم هو ثاني أيام امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة 2023 ، فبعد أن أدى الطلاب امس السبت امتحاني اللغة العربية والتربية الدينية ، يؤدي الطلاب اليوم الأحد امتحاني اللغة الأجنبية الثانية والتربية والوطنية .

جدول امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة 2023 

السبت 19 أغسطس: اللغة العربية والتربية الدينية

الأحد 20 أغسطس: اللغة الأجنبية الثانية والتربية الوطنية

الاثنين 21 أغسطس: الرياضيات البحتة “الجبر والهندسة الفراغية” 

الثلاثاء 22 أغسطس: الاقتصاد والإحصاء

الأربعاء 23 أغسطس: الفيزياء والتاريخ 

الخميس 24 أغسطس: اللغة الأجنبية الأولى 

السبت 26 أغسطس: الكيمياء والجغرافيا 

الأحد 27 أغسطس: الديناميكا 

الاثنين 28 أغسطس: الجيولوجيا والتفاضل والتكامل وعلم النفس والاجتماع 

الثلاثاء 29 أغسطس: الأحياء والفلسفة والمنطق والاستاتيكا.

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