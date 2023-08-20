أمي جزمتها برقبتك.. سميرة عبد العزيز تكشف تفاصيل خلافها مع محمد رمضان

كشفت الفنانة سميرة عبد العزيز، عن تفاصيل خلافها مع الفنان "محمد رمضان"، موضحة أن مؤلف عرض دور عليها بأحد الأعمال وهو أن تقوم بوالدة بلطجي وكان لـ “محمد رمضان”، ورفضت الدور واعتذرت عنه.

وأوضحت سميرة عبد العزيز، خلال لقائها ببرنامج "الستات مايعرفوش يكدبوا" المذاع على شاشة "سي بي سي"، أن محمد رمضان بعد معرفته برفضها القيام بهذا الدور أرسل لها رسالة "رفضتي تقومي بدور أمي.. أنا أمي جزمتها برقبتك".

ونوهت، سميرة عبد العزيز، بأنها أخبرت أشرف زكي بما حدث وتوسط للصلح بينهما، لافتة إلى أنها حضرت إحدى مسرحياته بعد ذلك وذهبت متأخرة حتى لا يراها أحد ويخبره، معقبة: "شوفته مهتم يقدم مسرح وأنا بحب المسرح جدا".

الخلاف بيننا انتهى

وتابعت: "الخلاف بيننا انتهى.. الصحافة هي التي تردد الكلام كتير.. رمضان زي ابني واتمنى له النجاح وكل واحد بيحب المسرح أنا بحبه".