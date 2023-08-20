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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

عمرو دياب يغلق شوارع بيروت في أضخم حفلات صيف لبنان..حضور جماهيري غير مسبوق

صدى البلد

ليلة استثنائية ذلك هو العنوان الأبرز للحفل الكبير الذي أحياه النجم عمرو دياب في بيروت ليلة أمس وسط حضور جماهيري غفير .

كانت العاصمة اللبنانية بيروت قد شهدت استعدادات أمنية مشدده منذ الصباح ، وتم تأمين كافة الشوارع المحيطة بمكان الحفل مما أدى لازدحام مروري كبير أغلق أهم شوارع بيروت، خاصة أن الحفل يشهد عودة عمرو دياب للغناء في لبنان بعد غياب 12 عاما.

واحتشد الجمهور بالالاف في مسرح الحفل قبل انطلاقه بساعات مرتديا الملابس البيضاء في أجواء من البهجة والسعادة ، حيث صعد عمرو دياب على أنغام أغنيته الشهيرة "يا أنا يا لأ" وسط تفاعل كبير من الجمهور الذي هتف ورقص على أغنيات الهضبة منذ البداية وعلى مدار ساعتين.

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المثير أن الآلاف ممكن لم يتمكنوا من دخول الحفل حرصوا على متابعته من خارج المسرح حيث احتشد عدد غفير من المواطنين في الشوارع المواجهة للمسرح وفوق البنايات المحيطة به لمتابعته.

وغني عمرو دياب باقة من أجمل أغانيه منها لو اتساب، بحبه، وياه، اللي عدى، تملي معاك، قمرين، نور العين، ليلي نهاري، انت الحظ، برج الحوت، شوقنا، ميال، الماضي، وهتتدلع.

وشهد الحفل قيام ايدي مارون المدير التنفيذي لتطبيق أنغامي للموسيقى بتكريم الفنان عمرو دياب بعد النجاحات الكبيرة التي حققتها أغنياته التي تبث حصريا عبر التطبيق.

وقبل نهاية الحفل أضاءت الألعاب النارية سماء بيروت وسط هتافات وسعادة كبيرة من الجمهور الذي يعد الأضخم حضورا لفنان عربي في لبنان منذ سنوات.

وكان وزير السياحة اللبناني وليد نصار قد استقبل الفنان عمرو دياب ظهو اليوم في صالة الشرف بمطار بيروت وأهداه تكريم خاص من الوزارة احتفاء بحضوره وبنجاح حفله الذي رفع شعار كامل العدد قبل شهر من إقامته في بادرة أنعشت السياحة في لبنان.

حفل عمرو دياب في لبنان
حفل عمرو دياب في لبنان
حفل عمرو دياب في لبنان
حفل عمرو دياب في لبنان
حفل عمرو دياب في لبنان
حفل عمرو دياب في لبنان
حفل عمرو دياب في لبنان
حفل عمرو دياب في لبنان
حفل عمرو دياب في لبنان
حفل عمرو دياب في لبنان
حفل عمرو دياب في لبنان
حفل عمرو دياب في لبنان
حفل عمرو دياب في لبنان
حفل عمرو دياب في لبنان
حفل عمرو دياب في لبنان
حفل عمرو دياب في لبنان
حفل عمرو دياب في لبنان
حفل عمرو دياب في لبنان
حفل عمرو دياب في لبنان
حفل عمرو دياب في لبنان
حفل عمرو دياب في لبنان
حفل عمرو دياب في لبنان
البهجة والسعادة العاصمة اللبنانية بيروت العاصمة اللبنانية النجم عمرو دياب بعد غياب 12 عام حضور جماهيري حفل عمرو دياب في لبنان

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