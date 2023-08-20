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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

دون وقوع إصابات.. هجوم بـ 3 مسيرات على روستوف الروسية

مسيرة أوكرانية
مسيرة أوكرانية

تعرضت مقاطعة روستوف الروسية، اليوم الأحد، لهجوم بمسيرات وتم تعطيلها دون وقوع إصابات أو أضرار.

وتفصيليًا نقلت وكالة "سبوتنيك" الروسية عن حاكم مقاطعة روستوف أون  فاسيلي جولوبيف، قوله إنه تم اعتراض ثلاث طائرات بدون طيار من طراز كاميكازي.

وأشار إلى سقوط مسيرتين في مجمع وحدة عسكرية في كامينسك وأخرى، على بعد كيلومتر شمال نوفوشاختينسك، مؤكدًا عدم وقوع أي إصابات أو أضرار.

وأوضح الحاكم أنه تم اعتراض الطائرات بدون طيار باستخدام أنظمة الحرب الإلكترونية، لافتًا إلى أن الدفاع المضاد للطائرات لم يتم تفعيله لأنها أهداف صغيرة.

يذكر أن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي تعهد بالرد على القصف الصاروخي الروسي على وسط مدينة تشيرنيهيف أمس، السبت، ما أسفر عن مقتل ما لا يقل عن 7 أشخاص وإصابة 144 آخرين.

وأصاب الهجوم مسرح الدراما في ساحة تشيرنيهيف المركزية التاريخية بشمال أوكرانيا يوم السبت.

وحسب صحيفة "جارديان" البريطانية، قال زيلينسكي في خطابه المسائي اليومي: "أنا متأكد من أن جنودنا سيردون على روسيا بعد هذا الهجوم الإرهابي. استجابة بارزة".

وذكرت "رويترز" أن زيلينسكي قال أيضًا، إنه من القتلى طفلة تبلغ من العمر 6 سنوات، ومن بين الـ144 مصابًا؛ هناك 15 طفلًا.

مقاطعة روستوف روستوف هجوم بمسيرات إصابات الأوكراني فولوديمير زيلينسكي

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