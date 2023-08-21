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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

تحذير منعا لاحتراق هاتفك.. إزاي تحافظ على بطارية موبايلك في الصيف

تحذير منعا لاحتراق
تحذير منعا لاحتراق هاتفك..ازاي تحافظ على بطارية موبايلك في ا

مع ارتفاع درجات الحرارة في الصيف، قد تلاحظ أن بطارية هاتفك تفقد شحنتها بسرعة أكبر من المعتاد. هذا أمر طبيعي، حيث أن الحرارة تؤثر سلبًا على أداء البطاريات. ولكن هناك بعض الأشياء التي يمكنك القيام بها للحفاظ على بطارية هاتفك في الصيف والحرارة الشديدة.

 

إليك بعض النصائح:

 

• تجنب ترك هاتفك في الشمس أو في الأماكن الساخنة الأخرى. إذا كان عليك ترك هاتفك في السيارة، فتأكد من إغلاقه أو وضعه في مكان بارد.

• لا تضع هاتفك في الشحن عندما يكون مشحونًا بالكامل. هذا يمكن أن يضر بالبطارية ويقصر من عمرها.

• استخدم شاحنًا أصليًا. الشواحن غير الأصلية قد تضر بالبطارية.

• قم بتحديث نظام هاتفك. التحديثات الجديدة غالبًا ما تحتوي على تحسينات لعمر البطارية.

• استخدم تطبيقات تحافظ على البطارية. هناك العديد من التطبيقات المتوفرة في متجر التطبيقات والتي يمكن أن تساعدك على توفير عمر بطارية هاتفك.

باتباع هذه النصائح، يمكنك الحفاظ على بطارية هاتفك في الصيف والحرارة الشديدة وزيادة عمرها.

 

إليك بعض النصائح الإضافية التي قد تساعدك على الحفاظ على بطارية هاتفك:

 

• قم بتقليل سطوع الشاشة. سطوع الشاشة هو أحد أكثر الأشياء التي تستهلك البطارية.

• قم بإيقاف تشغيل ميزات غير ضرورية. مثل GPS والواي فاي والبلوتوث، عندما لا تستخدمها.

• قم بإيقاف تشغيل الهاتف عندما لا تستخدمه. هذا سيساعد على الحفاظ على البطارية من التفريغ.

• قم بتنظيف الهاتف من الغبار والأوساخ. الغبار والأوساخ يمكن أن تتسبب في ارتفاع درجة حرارة الهاتف واستهلاك البطارية.

باتباع هذه النصائح، يمكنك الحفاظ على بطارية هاتفك في حالة جيدة وزيادة عمرها.

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