غادر الملعب على نقالة.. مدرب طرابزون يكشف تفاصيل إصابة تريزيجيه

كشف نيناد بيليكا، المدير الفني لفريق طرابزون سبور، تفاصيل الإصابة القوية التي تعرض لها الدولي المصري محمود حسن “تريزيجيه”، أمام جالاتا سراي، أمس السبت، ضمن منافسات الجولة الثانية من مسابقة الدوري التركي.

وشارك تريزيجيه أساسيا أمام جالاتا سراي وغادر ملعب المباراة في الدقيقة 51 محمولا على نقالة بعد تدخل عنيف من جانب أحد لاعبي جالاتا سراي.

وقال مدرب طرابزون في تصريحات صحفية:" تريزيجه لديه ضلع مكسور لسوء الحظ، الحكم لم يحتسب خطأ في هذه الواقعة".

وخسر طرابزون أمام جالاتا سراي بهدفين دون رد، أحرزهما النجم الأرجنتيني ماورو إيكاردي.

وبات تريزيجيه خارج معسكر منتخب مصر في ديسمبر المقبل بنسبة كبيرة، بعد تأكد إصابته في أحد أضلاعه.

وقرر الجهاز الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة البرتغالي روي فيتوريا إعلان قائمة المحترفين الأولية اليوم لمعسكر شهر سبتمبر المقرر انطلاقه في الفترة من 4 – 12 ويتخلله مباراتي إثيوبيا في التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية 2024 بكوت ديفوار، ثم ودية تونس .

ومن المقرر أن يخوض منتخب مصر مباراة يوم 8 سبتمبر في المعسكر المقبل أمام إثيوبيا في الجولة السادسة والأخيرة من التصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا 2024 المقرر إقامتها بكوت ديفوار .