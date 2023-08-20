ضبط مخابز مخالفة في حملة تموينية بالدقهلية

شنت مديرية التموين بالدقهلية برئاسة السيد دايرة وكيل وزارة التموين الدقهلية حملة تمونية على المخابز لضمان وصول الدعم لمستحقيه والتعامل بكل حسم مع المخالفين.

و ذلك تحت إشراف على حسن وكيل المديرية ومحمد زغلول مدير إدارة الرقابة التموينية.

وتشكلت الحملة برئاسة مصطفى عوض رئيس قسم الرقابة التموينية بالمديرية يرافقه احمد العيسوي ومحمد توحيد من مأمورى الضبط القضائي بالمديرية ناحية مركز ومدينة بنى عبيد وأسفرت الحملة عن تحرير ٣ محاضر تصرف في إجمالى ٢٨ شيكارة دقيق بلدى مدعم زنه الشيكارة ٥٠ كيلو جرام و٧ محاضر نقص وزن بمقدار من ٧ : ٢٤ جرام.

كذلك ٤ محاضر إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات القانونية و٤ محاضر عدم نظافة أدوات العجين.



كما تم تحرير ٤ محاضر عدم وجود سجل تفتيش و ٢ محضر عدم وجود قائمة بيانات .. باجمالى ٢٤ مخالفة.



وجارى إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وتؤكد مديرية تموين الدقهلية على مواصلة الجهود الرقابية للتأكد من جوده الخبز المعروض للمواطنين وضبط المخالفين.