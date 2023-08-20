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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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حوادث

بالأسماء.. إصابة 3 من أسرة واحدة في مشاجرة ببني سويف

صدى البلد

أصيب 3 أشخاص من أسرة واحدة أب وابناءه ، بإصابات متنوعة، إثر نشوب مشاجرة بالأيدي مع آخرين بالقرب من سوق المواشي بدائرة مركز شرطة ناصر شمال محافظة بني سويف، ونقلوا بسيارات الإسعاف إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.


تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بمحافظة بني سويف بلاغًا يفيد بإصابة أب ونجليه خلال مشاجرة مع آخرين بمنطقة سوق المواشي بدائرة مركز شرطة ناصر، وتم التوجيه بسرعة إنتقال قوة أمنية وسيارات الإسعاف إلى موقع البلاغ ونقل المصابين إلى أقرب مستشفى وتقديم أوجه الرعاية الطبية اللازمة لهم، وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية المتبعة وضبط طرفي المشاجرة.

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ودفع مرفق هيئة الإسعاف المصرية إقليم شمال الصعيد فرع بني سويف تحت إشراف الدكتور أحمد صادق مدير الفرع بسيارتين إسعاف إلى موقع البلاغ وجرى إخلاء المصابين ونقلهم إلى قسم الإستقبال والطوارئ بمستشفي بني سويف التخصصي.

واستقبل قسم الطوارئ بمستشفى بني سويف التخصصي المصابين وهم: «هشام.ه.ج» 11 عامًا اشتباه كسر بالقدم الأيمن، «هاني.ج.ع» 43 عامًا، مصابًا باشتباه كسر بالذراع الأيسر، «محمد.ه.ج» 20 عامًا، مصابًا بجرح قطى بالرأس 3 سم وسحجات بالجسم، جري تقديم الإسعافات الأولية والعلاج اللازم لهم تحت إشراف الدكتور تامر حامد مدير عام المستشفى، وتحرر المحضر اللازم وجار إتخاذ كافة الإجراءات القانونية المتبعة.

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