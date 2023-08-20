عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ملفات

طلاق النجوم| محمود عامر يفاجئ الجمهور بالانفصال عن لاشينة لاشين.. وغادة عبدالرازق تصدم عشاقها.. وبشرى تترك زوجها فى هدوء

محمود عامر
محمود عامر

شهدت الساحة الفنية فى الفترة الماضية وقوع عدد من العلاقات والانفصال بين عدد من النجوم لأسباب مختلفة، وهو الأمر الذي أثار حالة من الجدل الواسع ولعل من أبرزهم محمود عامر وتامر عاشور وبشرى وهو ما نرصده فى التقرير التالى.

محمود عامر ولاشينة لاشين

أعلن الفنان محمود عامر انفصاله عن زوجته الفنانه لاشينة لاشين وذلك عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "انستجرام".

وكتب محمود عامر علي حسابه فيسبوك:"سينجل".

وعلق له كل من الفنان صلاح عبدالله"ماينفعش ياحوده صدقني ماينفعش وأتمنى أن يكون المنشور التالي "طردنا الشيطان ورجعنا لبعض".

والفنانه رانيا محمود ياسين"زعلت بجد انا طول عمري اعرفكم مع بعض ربنا يصلح الاحوال"

تامر عاشور

وعلم صدى البلد ان الطلاق قد تم رسميا بين الفنان تامر عاشور ، وزوجته سمر أبو شقة بعد فترة طويلة من الانفصال.

وتم الطلاق رسميا بعد طلب زوجته لأكثر من مرة ، حيث كان الثنائي منفصلين ولكن دون طلاق.

وكانت سمر أبو شقة، قد كشفت من قبل عن تمسكها بقرار الطلاق من الفنان  تامر عاشور بعد وقوع انفصال في المعيشة بينهما ولكن بدون طلاق، أوضحت سمر أنهما على هذه الحال منذ حوالي عام ونصف العام في هذا التوقيت.

وردت أبو شقة على هذه الأسئلة بإجابات متشابهة وهي إصرارها على الطلاق، لأن الحياة الزوجية عشرة وتفاهم وليست صورًا تُنشر عبر السوشيال ميديا، مشيرة إلى أنها شعرت بالخيانة بعد إعلان تامر عاشور خطبته وهي لا تزال على ذمته.

إيرادات الأفلام.. أكرم حسني ينتصر على الجميع وكريم عبد العزيز يتراجع

إيرادات الأفلام.. أكرم حسنى يتفوق على الجميع ومحمد هنيدى نمبر 4

ودوني بني مزار عاوز أموت هناك.. اللحظات الأخيرة فى حياة أحمد الشوكى

سر غضب غادة عبد الرازق بسبب انفصالها.. وقصة زواجها من فينيقى

نادين نسيب نجيم

اما الفنانة نادين نسيب نجيم نشرت تعليقا عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام تكشف فيه عن تفاصيل طلاقها من هادى الأسمر بحكم من المحكمة؛ وذلك من خلال محاميها انطونيو فرح.

وقال أنطونيو فرح فى بيان من مكتبه : ”إن موكلتنا السيدة نادين نسيب نجيم أضحت زوجة سابقة لهادي الأسمر بعد صدور حكم استئنافي نهائي بتاريخ 2021-10-19 وتنفيذه أصولا لدى دوائر الأحوال الشخصية، وهي بالتالي عادت مسجلة ضمن قيد أهلها”.

وأضاف البيان: ” إن موكلتنا نادين نسيب نجيم هي والدة للطفلين القاصرين هفن وجوفاني وقد منحتها المحكمة الاستئنافية المارونية حق حراسة وحضانة ولديها (منفردة) بموجب حكم صادر بتاريخ 12-21 -2022″.. وبهذا تكون نادين قد وضعت حد لكل الاخبار الشخصية التي تلاحقها منذ اعلان خطوبتها الجديدة.

بشرى

وكشفت الفنانة بشرى في تصريح خاص لصدى البلد ان الانفصال قد تم بينها وبين زوجها سالم هيكل بعد زواج دام لحوالي ٣ سنوات.

وقالت بشرى :" ان الانفصال تم في هدوء تام ؛ وانها تكن كل الاحترام لطليقها ".

وكانت قد احتفلت الفنانة بشرى وطليقها سالم هيكل، بعيد زواجهما الثاني، ووجهت له رسالة حب، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي، فيسبوك.

وشارك سالم زوج الفنانة بشرى، مجموعة من الصور التي تجمهما في لحظات رومانسية، وعلق عليها كاتبا: «عيد زواج سعيد يا حياتي أجمل امرأة التي منحتني أجمل حياة».

وشاركت الفنانة بشرى منشور زوجها، عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجماعي «إنستجرام»، وعلقت عليها وكتبت «في اسبوع عيد جوازنا بقولك يا أبو السوالم، كل سنة وانت طيب».

أضافت: «يا ابن الأصول والذوات يا أجمل رجل أنجبته الطبيعة، وحصوة في عين اللي ما يصلي على النبي، المنفسنين يمتنعون».

غادة عبد الرازق

علم صدى البلد أن الانفصال تم رسميا بين النجمة غادة عبد الرازق وزوجها هيثم زنيتا بعد زواج دام أكثر من عامين .

وقرر الثنائي الانفصال رغم  ظهورهما منذ فترة قريبة في احدى الرحلات خارج مصر.

الفنان تامر عاشور الفنان محمود عامر الفنانة بشرى الفنانة نادين نسيب نجيم النجمة غادة عبد الرازق زوج الفنانة بشرى غادة عبد الرازق محمود عامر نادين نسيب نجيم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عاجل .. قرار جديد من وزير الرياضة بعد استقالة مجلس إدارة الزمالك

رسميا.. كاف يعلن انسحاب ناد من دوري أبطال إفريقيا

16 درجة مرة واحدة وأمطار رعدية|الأرصاد تفجر مفاجأة وهذا ما يحدث اليوم

قرارات عاجلة من التعليم بشأن العام الدراسي الجديد

السر انكشف.. زوجة مدحت شلبي تكشف الفريق الذى يشجعه فى مصر

عاجل ..انخفاض كبير يضرب سوق الدواجن

أحمد حسن يكشف مفاجأة بشأن تعاقد الشباب السعودي مع زيزو.. تفاصيل

طرح شهادة ادخار بالجنيه بعائد تراكمي 39% مدفوع مقدما.. تفاصيل

موضوعات متعلقة

إيرادات الأفلام.. أكرم حسني يتفوق على الجميع وكريم عبد العزيز يتراجع

تركي آل الشيخ يعلن عن حفل جديد لـ محمد الحلو

حبا في الهضبة.. معجب يرسم عمرو دياب بحفل بيروت

يهزك الشوق.. مقتطفات من حفل ماجد المهندس في لندن

في ذكراه.. قصة عماد عبد الحليم مع العندليب الأسمر

أخبار الفن.. فنانة جديدة تتعرض للنصب.. أكرم حسنى يتفوق على الجميع.. غضب غادة عبد الرازق.. اللحظات الأخيرة فى حياة أحمد الشوكى

محمد عبد المعطى: قابلت أبطال عالميين ومحليين فى رياضة mma من أجل "5 جولات"

عمرو دياب يصل إلى لبنان لإحياء حفل بعد غياب 12 عاما

ترشيحاتنا

بالطائرات والصواريخ .. القوات الروسية تضرب الجيش الأوكراني في 153 منطقة خلال يوم

ليست السعودية| تعرف علي الدولة المنظمة لكأس العرب للأندية

البورصة تربح 2 مليار جنيه في ختام تعاملات اليوم الأحد

هدوء نسبي في سعر المعدن الأصفر وهذه قيمة الجنيه الذهب الآن

أخبار التعليم .. قرارات عاجلة بشأن العام الدراسي الجديد .. العلوم 82.9% والتجارة 64.9% ومفاجأة في الآداب.. مؤشرات تنسيق المرحلة الثانية 2023  

انهيار عرش الدولار.. ماذا ينتظر الأخضر بعد اعتماد عملات جديدة منافسة له؟

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

احذر .. هذه الفئات ممنوعة من تناول التين البرشومي

لن تتوقعهم.. هؤلاء الأشخاص أكثر عرضة لخطر الإصابة بالفشل الكلوي

فيها تأجيل مدارس ... كيف ينتشر فيروس كورونا الجديد

شاهد.. صور البلوجر رهف الشامي قبل وبعد التعديل تثير ضجة على السوشيال ميديا

فيديو

شاومينج تتهم المعلمين بمساعدتها .. تداول أسئلة امتحان اللغه الثانية باللجان

هاني عادل: لهذا السبب سميت مشروع الغنائي بالرجل الرمادي| فيديو

أنا تريند.. شبيه كريم محمود عبد العزيز يطلب الزواج من حسناء ميامي

مصر والبريكس.. تصريح مهم من الرئيس السيسي حول المجموعة الأهم

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: صناعة الحضارة وبناء الطفل

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب : سيوة.. حيث ينطلق الجمال

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: العدالة تتأذى من الموظف البيروقراطي

محمد على

محمد علي يكتب: ميراث جدتي

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: ترامب والديمقراطية الأمريكاني

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: بركس وتحدي الدولار!

د. أحمد علي سليمان

د. أحمد علي سليمان يكتب: الخطوط الفاصلة بين التصوف الصحيح والتصوف السقيم

هند عصام

هند عصام تكتب: من قتل أبناء بني مزار؟

اﻟﻤﺰﻳﺪ