إيرادات الأفلام.. أكرم حسني ينتصر على الجميع وكريم عبد العزيز يتراجع

يشهد الموسم الحالي منافسة قوية بين مختلف الأعمال، أبرزها فيلم “بيت الروبي” للفنان كريم عبد العزيز، وفيلم “البعبع” بطولة الفنان أمير كرارة، وفيلم “تاج” للفنان تامر حسني، وفيلم “مستر إكس” للفنان أحمد فهمي ، وفيلم “مطرح مطروح” للفنان محمود حميدة، بينما انضم كل من فيلمي “مرعي البريمو” لمحمد هنيدي و"ع الزيرو" لمحمد رمضان إلى المنافسة كما عرضت مؤخرا ثلاث أفلام أخرى هي: “العميل صفر، ووش فى وش، وخمس جولات”.

وبلغ إجمالي إيرادات الأفلام في شباك التذاكر بالسينما أمس، السبت، 2.997.494 جنيها، وذلك حسبما كشف الموزع السينمائي محمود الدفراوي.

فيلم “العميل صفر”

احتل فيلم “العميل صفر” المركز الأول بين قائمة الأفلام المعروضة حاليا فى السينمات حيث حقق الفيلم إيرادات بلغت قيمتها 1.191.938 جنيه.

وتدور أحداث الفيلم في إطار كوميدي حول فرد أمن يحلم أن يكون بطلاً مثل جيمس بوند، لكنه يفشل في ذلك ويتعرض للعديد من المواقف الكوميدية.

فيلم “وش فى وش”

بينما جاء في المركز الثاني فيلم “وش في وش” والذى يقوم ببطولته كل من محمد ممدوح وامينة خليل وانوشكا وبيومي فؤاد وتأليف وإخراج خالد الحلفاوي.

وحقق الفيلم إيرادات بلغت قيمتها 854.287 جنيه ويناقش الفيلم الأزمات الزوجية التي يتسبب فيها الأسر بين الطرفين.

فيلم “بيت الروبي”

بينما تراجع فيلم “بيت الروبي” عن تصدر شباك التذاكر بالسينمات المصرية.

وحقق الفيلم إيرادات وصلت إلى 271.239 جنيها؛ ليحصل على المركز الثالث بين الأعمال التي يتم عرضها حاليا في السينمات، إلا أنها المرة الأولى التي يحقق فيها أقل من مليون جنيه منذ عرضه.

فيلم "بيت الروبي" بطولة كريم عبد العزيز، ونور اللبنانية، وكريم محمود عبد العزيز، وتارا عماد، وسمر جابر، والطفلين معاذ جاد ولوسيندا، وضيوف الشرف محمد عبد الرحمن توتا، وسارة عبد الرحمن، وشريف دسوقي، وحاتم صلاح، ومحمود السيسي، ومصطفى أبو سريع، وقصة وسيناريو وحوار محمد الدباح وريم القماش وإخراج بيتر ميمي.

ويقدم فيلم “بيت الروبى” فكرة كوميدية إنسانية مع طرح قضية هامة تشغل الجمهور حالياً ألا وهى تحكم السوشيال ميديا في العديد من الأمور، ومهنة الإنفلونسر التي انتشرت بقوة خلال السنوات الأخيرة، وذلك من خلال زوجين تسببت السوشيال ميديا في أزمة كبيرة في حياتهم جعلهما يبتعدان عن القاهرة والعيش في طابا، وبعد عودتهما إلى القاهرة للانتهاء من بعض الأوراق يقرران مواجهة المجتمع وتخطى أزمتها ولكن تعود السوشيال ميديا للوقوف أمامهم.

فيلم مرعي البريمو

فيلم “مرعي البريمو” من بطولة محمد هنيدي وغادة عادل ولطفي لبيب وإنجي علي ومن إخراج سعيد حامد، حقق إيرادات وصلت إلى 244.053 جنيها ليحتل بذلك المركز الرابع.

تدور أحداث فيلم “مرعي البريمو” حول مرعي الذي يتاجر في البطيخ ويواجه العديد من المفارقات الكوميدية.

فيلم ع الزيرو

حقق فيلم “ع الزيرو” إيرادات ليلة أمس وصلت إلى 227.477 جنيها، واحتل المركز الخامس في أول أيام عرضه بعد فيلم “مرعي البريمو”.

فيلم "ع الزيرو" من بطولة محمد رمضان ونخبة من نجوم الدراما والسينما من بينهم نيللى كريم، وجومانا مراد، وخالد الصاوي، وشريف الدسوقي، والفيلم من تأليف مدحت العدل وإخراج ماندو العدل.

الفيلم من إخراج محمد جمال العدل وتأليف مدحت العدل، وإنتاج جمال العدل واستوديوهات ڤوكس.

فيلم “مستر إكس”

حقق فيلم “مستر إكس” إيرادات بلغت 86.544 جنيها، ليأتي في المركز السادس وهو العمل الذى يقوم ببطولته أحمد فهمى وهنا الزاهد.

فيلم “مستر إكس” تدور أحداثه في إطار كوميدي حول مستر إكس الذى يسعى على تحريض الرجال على عدم الزواج أو الطلاق من أزواجهن.

فيلم “خمس جولات”

اما فيلم “خمس جولات” بلغت إيراداته 54.634 جنيه يأتي في المركز السابع.

ويعتبر فيلم "خمس جولات "هو أول فيلم في مصر والشرق الأوسط يناقش رياضة MMA، والراب، حيث تدور أحداث الفيلم حول رحلة تحديات شاب في ملحمة بطولية مليئة بالتحديات الدرامية المشوقة، كما يحكي عن مطربي الراب وتفاصيل "الراب باتلز" والصعوبات التي تواجه هؤلاء الشباب.

الفيلم بطولة ماجد المصري، وآدم شرقاوي، ونور النبوي، وعايدة الأيوبي، وداليا شوقي، ومصطفى درويش، ومطرب الراب أرسينك، ولطيفة فهمي، وسالي رشاد، سيناريو وحوار محمد عبدالمعطي، مدير تصوير أحمد عبدالعزيز، قصة يحيى علام ومازن أشرف، وإخراج مازن أشرف.

فيلم “البعبع”

بينما حقق فيلم “البعبع”، إيرادات بلغت 30.046 جنيها لياتى فى المركز الثامن.

فيلم “البعبع” يقوم ببطولته كل من أمير كرارة وياسمين صبرى ومحمد عبد الرحمن وإخراج حسين المنباوى، وتدور أحداثه حول بلطجى يتوب عن الاجرام ويتعرض إلى عديد من المواقف الكوميدية.

فيلم “البطة الصفرا”

وحقق فيلم البطة الصفرا مبلغ 22.631 جنيها، ليحتل المركز التاسع بعد كل من أفلام مرعي البريمو وع الزيرو وبيت الروبي.

فيلم “تاج”

فيلم “تاج” بطولة الفنان تامر حسنى، حقق إيرادات بلغت 14.645 جنيها ليحتل المركز العاشر.

ينتمي فيلم تاج لسلسلة أعمال "الأبطال الخارقين" (السوبر هيروز) في مصر والوطن العربي، ويجسد تامر حسني شخصيتين لتوأمين اسمهما تاج وهارون، ويمران بالعديد من الأزمات.

ويُعتبر هذا الفيلم أول ظهور لبطل عربي خارق في السينما العربية، والفيلم بطولة تامر حسني، ودينا الشربيني، والمطربة ساندي، وبيومي فؤاد، والعديد من النجوم، ومن إخراج سارة وفيق.