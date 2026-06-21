سالم الدوسري: الخسارة أمام إسبانيا مؤلمة.. وسنقاتل لحسم التأهل بأيدينا

أكد سالم الدوسري، قائد منتخب السعودية، أن الهزيمة أمام إسبانيا في كأس العالم 2026 لم تكن النتيجة التي تطمح إليها الجماهير السعودية، مشددًا على أن الأخضر لا يزال يمتلك فرصة قوية للتأهل إلى الدور التالي.

وقال الدوسري، في تصريحات عقب المباراة: "النتيجة غير مرضية بالنسبة لنا، وكانت هناك بعض الأخطاء التي كلفتنا الكثير، لكننا سنعمل على تصحيحها خلال الفترة المقبلة".

وأضاف: "المباراة كانت صعبة للغاية أمام منتخب كبير بحجم إسبانيا، الذي يعد من أفضل منتخبات العالم، وأحد أبرز المرشحين للفوز بلقب كأس العالم".

وشدد قائد المنتخب السعودي على أن التركيز الآن منصب بالكامل على المواجهة المقبلة، مؤكدًا أن اللاعبين عازمون على تقديم كل ما لديهم؛ من أجل انتزاع بطاقة التأهل.

وأوضح: "لدينا أمل كبير في المباراة القادمة، ولن ننظر إلى نتائج المنتخبات الأخرى، فمصيرنا لا يزال بين أيدينا، وسنقاتل حتى اللحظة الأخيرة من أجل التأهل".

ويأمل المنتخب السعودي في استعادة توازنه خلال الجولة المقبلة، والحفاظ على حظوظه في بلوغ الدور ثمن النهائي من مونديال 2026.