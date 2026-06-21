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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

سماع دوي انفجار في الدوحة

انفجار
انفجار
عادل نصار

كشفت وكالة رويترز عن دوي انفجار في الدوحة، حسبما أفادت قناة القاهرة الإخبارية، في نبأ عاجل.

قالت جينجر تشابمان، المحللة السياسية وعضو الحزب الجمهوري، إن مضيق هرمز أصبح الورقة الرابحة، إذا جاز التعبير، والآن نرى أنه تحول إلى أداة وسلاح هجومي بيد إيران، أكثر مما كان يمكن أن يمثله السلاح النووي بوصفه أداة ردع دفاعية.

أضاف خلال مداخلة مع الإعلامية مارينا المصري، في برنامج "مطروح للنقاش"، المذاع على قناة القاهرة الإخبارية، أن إيران كانت شديدة الاستراتيجية في استخدامها لورقة مضيق هرمز، الذي يمثل نقطة نفوذ بالغة الأهمية، كما أنها وسّعت نطاق المواجهة إلى ما يتجاوز حدود إيران والخليج العربي، بحيث لم تعد ساحة الصراع مقتصرة على المنطقة، بل امتدت آثارها إلى العالم بأسره من خلال السيطرة على هذا الممر البحري الحيوي.

وأوضحت أنه في المقابل، لم تتمكن الولايات المتحدة من ثني إيران عن هذا المسار أو كسر سيطرتها على المضيق، حتى في ظل العقوبات والضغوط والحصار الذي فرضته عليها.

وتابعت: "رأينا إيران تعطل، أو تهدد بتعطيل، تدفق النفط عبر مضيق هرمز، وهو ما ترتبت عليه تداعيات خطيرة على الاقتصاد العالمي، وإذا استمرت إيران في فرض سيطرتها على المضيق بهذه الصورة، فإن ذلك سيُعد مؤشرًا واضحًا على إخفاق الجهود الأمريكية في منع استخدام هذا الممر الاستراتيجي كورقة ضغط مؤثرة على المستوى الدولي".

رويترز الدوحة القاهرة الإخبارية وكالة رويترز

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