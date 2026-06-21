وزارة الخارجية القطرية: انفجار داخلي في مصنع دون أنباء عن وقوع إصابات

ردت وزارة الخارجية القطرية على التقارير التي أفادت بسماع دوي انفجار قوي في قطر، قائلة إنه "انفجار داخلي في مصنع رأس لفان".

وأكدت الوزارة عدم ورود أي تقارير عن وقوع إصابات أو تسرب مواد.

من جانب آخر، عرضت قناة “القاهرة الإخبارية”، خبرا عاجلا، يفيد بأن الخارجية القطرية، أعلنت بدء قمة بحيرة لوسيرن والاجتماع الأول للجنة رفيعة المستوى بمشاركة الولايات المتحدة وإيران وباكستان.

وأضافت الخارجية القطرية، أنها تتطلع لأن تفضي الاجتماعات للتوصل إلى اتفاق شامل يعالج كل جوانب مذكرة التفاهم، وأنه تم تشكيل مجموعات فنية للتفاوض بشأن بنود الاتفاق النهائي بين واشنطن وطهران.

وأشارت إلى أنه تم تشكيل مجموعات متابعة معنية بتنفيذ مذكرة التفاهم ومواكبة التقدم المحرز وصولا إلى إبرام الاتفاق النهائي، وسنواصل العمل مع باكستان والأطراف المعنية لتهيئة بيئة إيجابية تمكن المفاوضات من تحقيق أهدافها.