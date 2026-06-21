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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

كريمة عوض: تصعيد حزب الله وإسرائيل يعيد خلط أوراق المنطقة من جديد

الإعلامية كريمة عوض
الإعلامية كريمة عوض
محمود محسن

أكدت الإعلامية كريمة عوض، مقدمة برنامج "حديث القاهرة"، أن المشهد الذي يتصدر الساحة حاليًا هو المشهد الإيراني الأمريكي والمفاوضات التي تُعقد في سويسرا، حيث كانت الوفود موجودة وتتحرك وتتحدث حول ما الذي يحدث، خاصة في ظل ما جرى من مشادات أو أزمات أدت إلى إنهاء الاجتماع بشكل سريع، موضحة أن تصعيد حزب الله وإسرائيل يعيد خلط أوراق المنطقة من جديد.

وأشارت كريمة عوض، خلال تقديم برنامج "حديث القاهرة"، عبر شاشة "القاهرة والناس"، إلى أن هناك مشهدين، الأول يجمع بين حزب الله وإسرائيل، والثاني بين تركيا وحماس وإسرائيل، وهو ما قد يكون له تأثيرا مباشرا على مجريات المشهد الرئيسي.

وأكدت أن التطورات بدأت بالمواجهات الدامية التي وقعت بين حزب الله وإسرائيل في منطقة مرتفعات علي الطاهر، حيث كانت إسرائيل تحاول التسلل بقواتها للسيطرة على المنطقة، وقوات حزب الله تصدت لها؛ ما أدى إلى وقوع معارك عنيفة وسقوط قتلى وتفجير دبابات، في ظل تأكيدات بأن إسرائيل تسعى للسيطرة على هذه المنطقة لأهميتها الاستراتيجية في جنوب لبنان وصولًا إلى شمال الليطاني، إلى جانب الحديث عن وجود مخازن ومصانع أسلحة تحت المرتفعات".

أنفاق تحت الأرض

وأوضحت كريمة عوض أن إسرائيل نشرت لاحقًا فيديوهات، قالت فيها إن أكثر من 20 عنصرًا من حزب الله محاصرون داخل خنادق وأنفاق تحت الأرض في المنطقة، وهو ما اعتبرته تطورًا مهمًا في مسار الأحداث.

كريمة عوض سويسرا إسرائيل حزب الله التطورات

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