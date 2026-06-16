قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
هل صيام يوم عاشوراء 2026 فقط حرام؟.. الحكم الشرعي وفضل صيامه
انخفاض ملحوظ في أسعار البيض.. وكرتونة الأحمر تسجل مستويات جديدة بالأسواق
أقل سعر لبيع الدولار في البنوك اليوم الثلاثاء
أسعار ومواصفات اكسيد RX موديل 2026 في السعودية
الاتحاد الدولي يمنح الرئيس الأمريكي شرف تسليم كأس العالم للبطل
تحرك حكومي جديد لمواجهة الكلاب الضالة.. والزراعة تكشف تفاصيل الخطة
انخفاض مستمر.. أسعار العملات العربية في البنك الأهلي اليوم
أسطورتي بالمونديال لم تسقط.. مجدي عبد الغني يعلق على هدف إمام عاشور أمام بلجيكا
هذا الشبل من ذاك الأسد.. الفيفا يتغزل فى أحمد شوبير ونجله مصطفى
البانيه يفقد 90 جنيهًا دفعة واحدة.. تراجع حاد في أسعار الدواجن اليوم
مجموعة مصر.. تعادل مثير بين إيران ونيوزيلندا في الشوط الأول
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

كريمة عوض: الاتفاق الأمريكي الإيراني لم يُحسم بعد.. وإسرائيل قد تعرقل التوقيع

إيران وأمريكا
إيران وأمريكا
هاني حسين

قالت الإعلامية كريمة عوض، مقدمة برنامج "حديث القاهرة"، إن المشهد الأخير في ملف الاتفاق الأمريكي الإيراني لا يزال غير واضح المعالم، مشيرة إلى أن الأيام المقبلة ستكون حاسمة في تحديد مصير المفاوضات الجارية بين الطرفين.

وأوضحت "عوض"، خلال تقديم برنامج "حديث القاهرة"، عبر شاشة "القاهرة والناس"، أن من المقرر أن يلتقي وفد من الولايات المتحدة وإيران في مدينة جنيف يوم الجمعة المقبل من أجل استكمال الإجراءات المتعلقة بتوقيع الاتفاق، لافتة إلى أن العاصمة القطرية الدوحة ستستضيف اعتبارًا من الغد اجتماعات ومفاوضات تمهيدية بين وفود الجانبين قبل الانتقال إلى جنيف.

وأضافت كريمة عوض أن التساؤل الأبرز حاليًا يتمثل في كيفية انتهاء هذا المشهد، وما إذا كانت مراسم التوقيع ستتم بالفعل كما هو متوقع، أم أن هناك متغيرات قد تعرقل المسار الحالي للمفاوضات.

وأكدت كريمة عوض أن التحركات الإسرائيلية وما يجري على الأرض قد يكون له تأثير مباشر على مستقبل الاتفاق، موضحة أن هناك احتمالات متعددة بشأن تطورات المشهد خلال الأيام المقبلة، وهو ما يجعل من الصعب الجزم بالنتيجة النهائية في الوقت الراهن، وشددت على أن الصورة ستصبح أكثر وضوحًا بعد انتهاء اجتماعات الجمعة وظهور نتائجها وانعكاساتها، مؤكدة أن الحكم النهائي على مسار الاتفاق وتداعياته سيكون ممكنًا عقب اتضاح ما ستسفر عنه تلك اللقاءات والمفاوضات.

إيران أمريكا اخبار التوك شو طهران كريمة عوض

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مصر وبلجيكا

قناة مجانية وحيدة تنقل مباراة مصر وبلجيكا في كأس العالم.. اعرف التردد

مباراة مصر وبلجيكا

القنوات المجانية الناقلة لمباراة مصر وبلجيكا.. نزل الترددات لمتابعة كأس العالم 2026

مباراة مصر وبلجيكا

مباشر الآن مباراة مصر وبلجيكا في كأس العالم 2026 مجانًا عبر هذه القنوات

الفتاة المزعومة

3 شباب بموتوسيكل .. فحص حقيقة الاعتداء على فتاة وإلقائها بترعة المريوطية

كسوة الكعبة

825 كيلو حرير و120 كيلو ذهب.. مراسم تغيير كسوة الكعبة المشرفة وكيفية صناعتها

اكرم توفيق

أحمد حسن يكشف موقف أكرم توفيق من عودته للنادي الأهلي

رياح

رياح الخماسين تضرب البلاد مجددًا.. ماذا تعرف عنها وما أبرز أضرارها؟

أسعار السبائك الذهبية والجنية الذهب اليوم

الذهب يربح من جديد.. كم سجلت أسعار السبائك والجنيه الذهب اليوم

ترشيحاتنا

عصير القصب

من الدهانات إلى الأغذية.. قصة مادة ثاني أكسيد التيتانيوم ومخاوفها الصحية

صورة أرشيفية

قفزة تاريخية في تحويلات المصريين بالخارج| مفاجأة قوية تنعش الاقتصاد المصري وتدعم احتياطي النقد الأجنبي

تكيس المبايض

تحذير.. أطعمة ممنوعة للنساء .. تزيد مخاطر تكيس المبايض وتؤخر الإنجاب

بالصور

تونر ماء الورد و القرنفل لبشرة نضرة

تونر ماء الورد و الفرنفل لبشرة نضرة
تونر ماء الورد و الفرنفل لبشرة نضرة
تونر ماء الورد و الفرنفل لبشرة نضرة

أفضل نظام غذائي لمرضى السكري من النوع الأول.. أطعمة تحافظ على استقرار السكر وتحمي الجسم

افضل نظام غذائي لمرضي السكر من النوع الأول
افضل نظام غذائي لمرضي السكر من النوع الأول
افضل نظام غذائي لمرضي السكر من النوع الأول

محافظ الشرقية يشهد احتفالية مديرية الأوقاف بالعام الهجري الجديد

اوقاف الشرقية
اوقاف الشرقية
اوقاف الشرقية

تغيرات في البشرة والصحة والخصوبة.. ماذا يحدث عند تناول السمن البلدي باللبن صباحا

السمن البلدي
السمن البلدي
السمن البلدي

فيديو

آمر حسام حسن

حزين لضياع الفوز.. رد فعل آمر نجل حسام حسن بعد تعادل مصر أمام بلجيكا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

شريف سليمان

شريف سليمان يكتب: هل انتصرت إيران في الحرب؟

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: القرن الأفريقي عمق إستراتيجي للأمن القومي المصري

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الدولة المارقة على الطريقة الأمريكية

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: صناعة الكذب .. مصانع الوعي الزائف ومواسم حصاد العار!

د. عصام محمد عبد القادر - رئيس قسم المناهج بـ كلية التربية - الأزهر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: عن نقيصة الغش في الامتحانات أتحدث

المزيد