كريمة عوض: الاتفاق الأمريكي الإيراني لم يُحسم بعد.. وإسرائيل قد تعرقل التوقيع

قالت الإعلامية كريمة عوض، مقدمة برنامج "حديث القاهرة"، إن المشهد الأخير في ملف الاتفاق الأمريكي الإيراني لا يزال غير واضح المعالم، مشيرة إلى أن الأيام المقبلة ستكون حاسمة في تحديد مصير المفاوضات الجارية بين الطرفين.

وأوضحت "عوض"، خلال تقديم برنامج "حديث القاهرة"، عبر شاشة "القاهرة والناس"، أن من المقرر أن يلتقي وفد من الولايات المتحدة وإيران في مدينة جنيف يوم الجمعة المقبل من أجل استكمال الإجراءات المتعلقة بتوقيع الاتفاق، لافتة إلى أن العاصمة القطرية الدوحة ستستضيف اعتبارًا من الغد اجتماعات ومفاوضات تمهيدية بين وفود الجانبين قبل الانتقال إلى جنيف.

وأضافت كريمة عوض أن التساؤل الأبرز حاليًا يتمثل في كيفية انتهاء هذا المشهد، وما إذا كانت مراسم التوقيع ستتم بالفعل كما هو متوقع، أم أن هناك متغيرات قد تعرقل المسار الحالي للمفاوضات.

وأكدت كريمة عوض أن التحركات الإسرائيلية وما يجري على الأرض قد يكون له تأثير مباشر على مستقبل الاتفاق، موضحة أن هناك احتمالات متعددة بشأن تطورات المشهد خلال الأيام المقبلة، وهو ما يجعل من الصعب الجزم بالنتيجة النهائية في الوقت الراهن، وشددت على أن الصورة ستصبح أكثر وضوحًا بعد انتهاء اجتماعات الجمعة وظهور نتائجها وانعكاساتها، مؤكدة أن الحكم النهائي على مسار الاتفاق وتداعياته سيكون ممكنًا عقب اتضاح ما ستسفر عنه تلك اللقاءات والمفاوضات.