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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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ديني

عواد سالم رئيسًا لقسم العقيدة والفلسفة بكلية أصول الدين جامعة الأزهر بالقاهرة

د. عواد سالم
د. عواد سالم

أصدر الدكتور سلامة داود، رئيس جامعة الأزهر، قرارًا بتكليف الدكتور عواد محمود عواد سالم، الأستاذ بقسم العقيدة والفلسفة بكلية أصول الدين بالقاهرة؛ للقيام بعمل رئيس القسم.

التسلح بالعلم الوسطي لمواجهة الأفكار المغلوطة

فيما انطلقت اليوم الدورة التدريبية الحادية والعشرين لأئمة وواعظات ليبيا، التي تعقدها المنظمة العالمية لخريجي الأزهر بالتعاون مع أكاديمية الأزهر العالمية للتدريب، بحضور الدكتور محمد المحرصاوي والسيد أسامة ياسين - نائبي رئيس مجلس إدارة المنظمة، والدكتور عبدالدايم نصير - الأمين العام.

في بداية الدورة رحب د. محمد المحرصاوي بالمشاركين في الدورة، وحثهم على التزود بالعلوم الشرعية والعربية حتى يتمكنوا من مواجهة أصحاب الفكر المتشدد والتصدي لأفكارهم الخاطئة، وبين لهم أن العالم يواجه اليوم الكثير من المتغيرات التي تحتم علينا أن نكون متيقظين وأن تكون لدينا القدرة على مواكبة تلك المتغيرات بالتسلح بالعلم والتكنولوجيا الحديثة، وأن الأزهر يفتح ذراعيه لمن يريد أن يتزود بالعلوم الشرعية الصحيحة وفق المنهج الوسطي الأزهري.

من جانبه أعرب أسامة ياسين، عن سعادته بوجود هذه النخبة من الوعاظ والواعظات، بمقر المنظمة؛ ليتزودوا من العلوم الأزهرية الصحيحة على يد علماء متخصصين حتى يتمكنوا من الرد على أصحاب الفكر المتشدد، وقال: عليكم أن تصححوا المفاهيم المغلوطة التي يروج لها أصحاب هذا الفكر، وناشد الواعظات بضرورة الاهتمام بالمرأة مؤكدا على دورها في بناء المجتمع.

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وبدأ د. عواد سالم - الأستاذ بكلية أصول الدين - جامعة الأزهر، محاضرته تحت عنوان (وسطية الأشاعرة)، أوضح فيها أن الفكر الأشعري يجمع بين العقل والنقل في تقرير أصول الدين، وأن المصدر الأساسي للعقيدة هو الكتاب والسنة وليس العقل المجرد فقط، وأن علماء الأشاعرة يرون عدم صحة إطلاق حكم التكفير على المسلم؛ لما يترتب على ذلك من أمور لها عواقب وخيمة، وأن هذا الأمر من سلطة ولي الأمر فقط، وبذلك يعتبر الاتجاه الأشعري عاصما للدماء.

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