بينهم تريزيجيه وطارق حامد.. فيتوريا يعلن قائمة المحترفين الأولية لمباراتي إثيوبيا وتونس

أعلن الجهاز الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة البرتغالي روي فيتوريا عن القائمة الأولية للاعبين المحترفين.

وضممت القائمة 9 لاعبين، لمعسكر شهر سبتمبر المقرر انطلاقه في الفترة من 4ل 12 سبتمبر.

ويتخلل المعسكر مباراتي اثيوبيا في التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية 2024 بكوت ديفوار، ثلكأسم ودية تونس، واللاعبون هم:

قائمة اللاعبين المحترفين في معسكر منتخب مصر

محمد صلاح

محمود حسن تريزيجيه

عمر مرموش

مصطفى محمد

حمدي فتحي

طارق حامد

محمد شريف

أحمد حمدي

سام مرسي

وحدد روي فيتوريا 4 سبتمبر المقبل موعدا لانطلاق معسكر المنتخب ؛استعدادا لخوض مواجهة إثيوبيا بالتصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية المقبلة بجانب خوض مباراة تونس الودية .

وقرر الجهاز الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة البرتغالي روي فيتوريا إعلان قائمة المحترفين الأولية اليوم لمعسكر شهر سبتمبر المقرر انطلاقه في الفترة من ٤ – ١٢ و يتخلله مباراتي اثيوبيا في التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية 2024 بكوت ديفوار ، ثم ودية تونس .

ومن المقرر أن يخوض منتخب مصر مباراة يوم 8 سبتمبر في المعسكر المقبل أمام أثيوبيا في الجولة السادسة والأخيرة من التصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا 2024 المقرر إقامتها بكوت ديفوار .

وكان منتخب مصر حسم التأهل للأمم الإفريقية رسمياً بعد تصدر المجموعة .

ويخوض منتخب ودية أمام منتخب تونس يوم 12 سبتمبر بالقاهرة.