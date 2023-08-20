بسبب السرعة.. إصابة 7 أشخاص نتيجة انقلاب سيارة سوزوكي في الصف

أصيب 7 أشخاص، اليوم الأحد، نتيجة حادث انقلاب سيارة سوزوكي بنطاق منطقة الصف في الجيزة.

وتلقت غرفة عمليات الجيزة، بلاغا يفيد بوقوع حادث مروري ووقوع مصابين أعلى الطريق الزراعي بمنطقة الصف في الجيزة.

وانتقلت الأجهزة الأمنية إلى محل الواقعة، وتبين بالفحص اختلال عجلة القيادة بيد سائق سيارة سوزوكي بسبب السرعة الزائدة، ما تسبب في انقلابها أعلى الطريق الزراعي بالقرب من قرية الودي بمنطقة الصف في الجيزة، وأدى إلى إصابة 7 أشخاص بكسور وكدمات.

تم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، وتم تحرير محضر بالواقعة، وتولت النيابة المختصة التحقيق.