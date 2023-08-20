فرج عامر يكشف مفاجأة بشأن رحيل لاعب سموحة إلى ليون الفرنسي

كشف فرج عامر رئيس نادي سموحة عن تفاصيل العرض الأخير لفريق ليون الفرنسي من أجل التعاقد مع دوكو دودو لاعب فريق سموحة خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وقال فرج عامر رئيس نادي سموحة فى تصريحات عبر برنامج فى الملعب وأنت سايق مع الإعلامي إبراهيم فايق:" ليون الفرنسي نادي كبير واعتقد لأول مرة يصل عرض للاعب فى الدورى الفرنسى من ليون.

وأضاف:" دوكو دودو لاعب مميز وجاء له عرض قبل ذلك من فريق من اوكرانيا مقابل 750 ألف يورو ، ووالدته جعلته يرفض العرض الاوكراني قالت له ستموت إذا ذهبت.

وتابع:" لدينا عرض الآن من ليون مقابل 600 ألف يورو، ولدينا نقطة اختلاف وهم يرغبوا فى أن يكون دفع المقابل المالي بعد الاستلام لـ 10 ايام من استلام البطاقة الدولية، ونحن نرغب الحصول على المقابل المادي فور إرسال البطاقة الدولية.