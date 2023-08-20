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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

مجلس الكومي لم يستمع إلينا| نجم الإسماعيلي السابق يوجه رسالة للرئيس الجديد

صدى البلد

تحدث علي أبو جريشة رئيس قطاع الكرة في نادي الإسماعيلي عن أزمات الفريق السابقة وخارطة الطريق لحلها تحت قيادة مجلس الإدارة الجديد برئاسة نصر أبو الحسن.

وقال أبو جريشة، في تصريحات لإذاعة الشباب والرياضة عبر برنامج "طويلة وعالية" مع الإعلامي هاني حتحوت اليوم الأحد "الاسماعيلي مر بفترة صعبة، لجان معينة، ومجلس إدارة سابق كان غير موفق بسبب أنه لا يملك المعرفة أو القدرة او الناحية الفنية ولم يكن يستمع لأحد، كنا نتحدث ولكن لا أحد يستمع".

وأضاف: "نبارك للمجلس الجديد برئاسة نصر أبو الحسن الذي سبق له وقاد الإسماعيلي من قبل في ظروف صعبة رحل فيها حسني عبد ربه وهاني سعيد".

وواصل: "في هذه الفترة شعرت الجماهير بالخوف على النادي بسبب رحيل الاتنين، ولكن في نفس الموسم لعب الاسماعيلي مباراة فاصلة مع الأهلي على لقب الدوري".

وتابع أبو جريشة: "الاستقرار والناحية المادية عوامل نجاح، مجلس الإدارة الجديد أمامه العديد من المشاكل، وهذه المشاكل كبيرة وليست قليلة".

وأردف أبو جريشة: "على مجلس الإدارة فتح القيد الدولي أولًا، من أجل حل أزمة إبرام الصفقات وتعويض الراحلين مثل الشامي ومدبولي وباهر المحمدي".

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