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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

منتخب مصر يعلن قائمة المحترفين الأولية لمباراتي إثيوبيا وتونس

نجوم منتخب مصر
نجوم منتخب مصر

أعلن الجهاز الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة البرتغالي روي فيتوريا عن القائمة الأولية للاعبين المحترفين وتضم ٩ لاعبين، لمعسكر شهر سبتمبر المقرر انطلاقه في الفترة من ٤ – ١٢  و يتخلله مباراتي أثيوبيا في التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية 2024 بكوت ديفوار، ثم ودية تونس، واللاعبون هم:
محمد صلاح 
محمود حسن تريزيجيه 
عمر مرموش
مصطفى محمد 
حمدي فتحي 
طارق حامد 
محمد شريف 
أحمد حمدي 
سام مرسي
ويخوض منتخب مصر مباراة يوم 8 سبتمبر في المعسكر المقبل أمام أثيوبيا في الجولة السادسة والأخيرة من التصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا 2024 المقرر إقامتها بكوت ديفوار والتي حسمها الفراعنة بالتأهل رسمياً بعد تصدر المجموعة ، ثم ودية أمام منتخب تونس يوم 12 سبتمبر

منتخب مصر روي فيتوريا القائمة الأولية للاعبين المحترفين محمد صلاح محمود حسن تريزيجيه عمر مرموش

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