لو هتبني اشتري دلوقتي.. اعرف أسعار الحديد والأسمنت اليوم

يقدم موقع “صدى البلد” نشرة خدمية بالتزامن مع إعلان عدد من شركات الحديد والأسمنت أسعار مواد البناء اليوم الأحد الموافق 20-8- 2023، لمعرفة أسعار طن الحديد والاسمنت اليوم في الأسواق كونهم عصب مواد البناء.

سعر طن الحديد اليوم

وجاءت أسعار الحديد اليوم، لعدد من الشركات المصنعة كالتالي:-

سعر طن حديد بيانكو 31,700 جنيه للطن سعر طن حديد عز 36,000 جنيه للطن سعر طن حديد بشاى 34,000 جنيه للطن سعر طن حديد مصر الوطنية للصلب العتال 33,000 جنيه للطن سعر طن حديد المعادى 31,500 جنيه للطن سعر طن حديد الكومى 32,000 جنيه للطن سعر طن حديد المراكبى 33,000 جنيه للطن سعر طن حديد عطية 32,000 جنيه للطن سعر طن حديد العشرى 32,500 جنيه للطن سعر طن حديد المصريين 32,500 جنيه للطن سعر طن حديد الجيوشى للصلب غير متاح سعر طن حديد سرحان 31,500 جنيه للطن سعر طن حديد مصر ستيل 31,500 جنيه للطن

الحديد

سعر طن الأسمنت اليوم

وجاءت أسعار الأسمنت اليوم، لعدد من الشركات المصنعة كالتالي:-

سعر طن مصر للأسمنت المنيا المعلم 1,780 جنيه للطن سعر طن الشركة الوطنية للاسمنت ببني سويف السهم 1,800 جنيه للطن سعر طن بنى سويف تايتان غير متاح سعر طن اسمنت أسيوط الفهد 1,760 جنيه للطن سعر طن اسمنت وادى النيل 1,760 جنيه للطن سعر طن الشركة الوطنية للأسمنت ببني سويف العسكرى بنى سويف غير متاح سعر طن الشركة العربيه للاسمنت المسلح 1,860 جنيه للطن سعر طن جنوب الوادى 1,800 جنيه للطن سعر طن مصر للأسمنت المنيا اسمنت المنيا غير متاح سعر طن شركة صناعات مواد البناء التعمير غير متاح سعر طن اسمنت وادى النيل المصرى غير متاح سعر طن اسمنت سيناء سيناء غير متاح سعر طن لافارج للأسمنت المخصوص 1,820 جنيه للطن سعر طن السويس للأسمنت 1,820 جنيه للطن مصر بنى سويف غير متاح سعر طن سعر طن اسمنت ميدكوم اسوان غير متاح سعر طن مصر للأسمنت قنا المسلة غير متاح سعر طن السويدي 1,890 جنيه للطن سعر طن العريش للإسمنت العسكري 1,800 جنيه للطن سعر طن الشركة العربية للإسمنت النصر 1,820 جنيه للطن سعر طن اسمنت أسيوط المهندس غير متاح سعر طن اسمنت سيناء سيناء 42.5 1,800 جنيه للطن سعر طن اسمنت حلوان 1,830 جنيه للطن

سعر الحديد والاسمنت اليوم تسليم أرض مصنع

يجب شراء الحديد والأسمنت بكميات لا تقل عن 30 طنًا وبشرط السداد النقدي أو قصير الأجل، حيث ترتبط بآليات العرض والطلب بالسوق، كما أنها شاملة مصروفات النقل ولا تشمل الإكراميات ومصروفات التعتيق.

الأسمنت

آخر أسعار مواد البناء

أسعار الحديد والأسمنت ليس لها علاقة بأسعار بيع المصانع، حيث ترتبط بآليات العرض والطلب بالسوق، كما أنها تضم مصروفات النقل ولا تشمل الإكراميات ومصروفات التعتيق، ويتم إعلان أسعار مواد البناء، للكميات التي لا تقل عن 30 طنًا وبشرط سداد نقدي أو قصير الأجل.