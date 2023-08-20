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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

لو هتبني اشتري دلوقتي.. اعرف أسعار الحديد والأسمنت اليوم

سعر الحديد والاسمنت
سعر الحديد والاسمنت

يقدم موقع “صدى البلد” نشرة خدمية بالتزامن مع إعلان عدد من شركات الحديد والأسمنت أسعار مواد البناء اليوم الأحد الموافق 20-8- 2023، لمعرفة أسعار طن الحديد والاسمنت اليوم في الأسواق كونهم عصب مواد البناء.

سعر طن الحديد اليوم

وجاءت أسعار الحديد اليوم، لعدد من الشركات المصنعة كالتالي:-

  1. سعر طن حديد بيانكو 31,700 جنيه للطن
  2. سعر طن حديد عز  36,000  جنيه للطن
  3. سعر طن حديد بشاى  34,000  جنيه للطن
  4. سعر طن حديد مصر الوطنية للصلب العتال 33,000  جنيه للطن
  5. سعر طن حديد المعادى  31,500 جنيه للطن
  6. سعر طن حديد الكومى  32,000  جنيه للطن
  7. سعر طن حديد المراكبى  33,000 جنيه للطن
  8. سعر طن حديد عطية  32,000 جنيه للطن
  9. سعر طن حديد العشرى  32,500  جنيه للطن
  10. سعر طن حديد المصريين  32,500 جنيه للطن
  11. سعر طن حديد الجيوشى للصلب غير متاح 
  12. سعر طن حديد سرحان  31,500  جنيه للطن
  13. سعر طن حديد مصر ستيل  31,500 جنيه للطن
الحديد 

سعر طن الأسمنت اليوم 

وجاءت أسعار الأسمنت اليوم، لعدد من الشركات المصنعة كالتالي:-

  1. سعر طن مصر للأسمنت المنيا المعلم 1,780 جنيه للطن
  2. سعر طن الشركة الوطنية للاسمنت ببني سويف السهم 1,800  جنيه للطن
  3. سعر طن بنى سويف تايتان  غير متاح 
  4. سعر طن اسمنت أسيوط الفهد 1,760  جنيه للطن
  5. سعر طن اسمنت وادى النيل 1,760 جنيه للطن
  6. سعر طن الشركة الوطنية للأسمنت ببني سويف العسكرى بنى سويف غير متاح 
  7. سعر طن الشركة العربيه للاسمنت المسلح  1,860  جنيه للطن
  8. سعر طن جنوب الوادى  1,800 جنيه للطن
  9. سعر طن مصر للأسمنت المنيا اسمنت المنيا غير متاح
  10. سعر طن شركة صناعات مواد البناء التعمير غير متاح 
  11. سعر طن اسمنت وادى النيل المصرى غير متاح
  12. سعر طن اسمنت سيناء سيناء غير متاح
  13. سعر طن لافارج للأسمنت المخصوص  1,820 جنيه للطن
  14. سعر طن السويس للأسمنت  1,820 جنيه للطن
  15. مصر بنى سويف غير متاح
  16. سعر طن سعر طن اسمنت ميدكوم اسوان  غير متاح
  17. سعر طن مصر للأسمنت قنا المسلة غير متاح
  18. سعر طن السويدي  1,890 جنيه للطن
  19. سعر طن العريش للإسمنت العسكري  1,800  جنيه للطن
  20. سعر طن الشركة العربية للإسمنت النصر  1,820 جنيه للطن
  21. سعر طن اسمنت أسيوط المهندس غير متاح
  22. سعر طن اسمنت سيناء سيناء 42.5  1,800 جنيه للطن
  23. سعر طن اسمنت حلوان  1,830 جنيه للطن

سعر الحديد والاسمنت اليوم تسليم أرض مصنع

يجب شراء الحديد والأسمنت بكميات  لا تقل عن 30 طنًا وبشرط السداد النقدي أو قصير الأجل، حيث ترتبط بآليات العرض والطلب بالسوق، كما أنها شاملة مصروفات النقل ولا تشمل الإكراميات ومصروفات التعتيق.

الأسمنت 

آخر أسعار مواد البناء

أسعار الحديد والأسمنت ليس لها علاقة بأسعار بيع المصانع، حيث ترتبط بآليات العرض والطلب بالسوق، كما أنها تضم مصروفات النقل ولا تشمل الإكراميات ومصروفات التعتيق، ويتم إعلان أسعار مواد البناء، للكميات التي لا تقل عن 30 طنًا وبشرط سداد نقدي أو قصير الأجل.

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