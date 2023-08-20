العثور على جثمان متحلل لشخص داخل منزله بمدينة الغردقة

عثرت الأجهزة الأمنية بالغردقة، اليوم الأحد، على جثة رجل فى العقد السادس من العمر، متحللة داخل منزله، وتم نقل الجثة إلى ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى الغردقة العام، لحين التصريح بالدفن.

تلقى اللواء محيى سلامة، مدير أمن البحر الأحمر، إخطارا من غرفة عمليات النجدة، بورود بلاغ من أهالي احد المناطق السكنية بالغردقة، بوجود رائحة داخل إحدى الوحدات السكنية.

على الفور، انتقلت قوة من قسم شرطة ثان الغردقة، وعثر على جثة متحللة، تبين أنها لشخص يدعى "أيمن م م" يبلغ من العمر 56 سنة، تم نقل الجثة إلى مستشفى الغردقة العام، وتبين أن الوفاة طبيعية ولاتوجد أي شبهة جنائية.

تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت الأجهزة المختصة لمباشرة التحقيقات.