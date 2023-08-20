رئيس فيفا يحتفي بتجربة البث الرقمي لمباريات كأس العالم للسيدات

زار جياني إنفانتينو رئيس الإتحاد الدولي لكرة القدم، مركز البث الرقمي والتليفزيوني لبطولة كأس العالم للسيدات في أستراليا ونيوزلندا.

وذكر فيفا أنه في إطار التزامه بتحسين تجربة المشجعين من خلال تسخير التكنولوجيا والابتكار في المجالين الرقمي والتلفزيوني، استثمر الاتحاد الدولي لكرة القدم في تفعيل البث المباشر عن بعد، والإشراف على تقديم رؤى مبتكرة قائمة على البيانات، إضافة لتوفير محتوى جذاب خلف الكواليس بكأس العالم للسيدات أستراليا ونيوزيلندا 2023.

وقال إنفانتينو خلال زيارته لمركز البث الدولي لبطولة كأس العالم للسيدات:"كان الابتكار والتكنولوجيا المستدامة على رأس قائمة أولوياتي عند الحديث عن بث بطولة أستراليا ونيوزيلندا، ولكل المباريات الـ 64، لذا وضعنا معايير جديدة لبث المحتوى الرياضي بفضل إنتاجنا وتفعيلنا للبث المباشر عن بُعد والبث غير المباشر، وأحرز هذا الابتكار تقدماً ملحوظاً منذ ظهوره الأول ببطولة كأس العالم في قطر، فهو شيء جديد في هذا المستوى من عالم الرياضة، كما أنه يتبنى نهجاً أكثر استدامة، لذلك ساهم بشكل ملحوظ في إيصال بث كأس العالم للسيدات إلى سكان المعمورة جمعاء".

وأضاف :"بهدف تحسين تجربة المشاهدين، وتضييق الفجوة بين التحليل والترفيه، استخدم الفيفا مفهوم البيانات الترفيهية الذي يدمج بسلاسة بين التحليلات السابقة والرسومات الحية بالاستناد إلى البيانات الرسمية للتتبع البصري في كل ملعب من ملاعب كأس العالم للسيدات ، وإضافة لتغطية البث المباشر، توفّر البيانات الترفيهية نظرة ثاقبة للمشجعين، ومتعة منقطعة النظير، إذ استفاد العديد من المرخص لهم بحقوق وسائل الإعلام من هذه التكنولوجيا أثناء البطولة".

وقال رومي جاي، مدير الأعمال بالفيفا :" كرة القدم أكثر من مجرد لعبة، إنها شغف يربط بين ملايين المشجعين حول العالم، وبتعاوننا مع شركائنا، فإننا نعطي تعريفاً جديداً لتجربة المشجعين من خلال الاستفادة من قوة البيانات والتكنولوجيا لدمج التحليل مع الحزمة الترفيهية، بالإضافة إلى تقديم أساليب مبتكرة للمشجعين من أجل الاستمتاع بكرة القدم من خلال وسائل التواصل الاجتماعي".

وأضاف:"استجابة للطلب المتزايد على مشاهدة لحظات مباشرة من خلف الكواليس، تمّ توفير تغطية رقمية أوليّة لكل مباراة ببطولة أستراليا وأوتياروا نيوزيلندا، ويُتيح هذا المحتوى الذي يتم التقاطه بتكنولوجيا الفيديو العمودية ومن منظور فريد للجماهير متابعة صفحات الفيفا على وسائل التواصل الاجتماعي وعيش عواطف اللاعبين والجماهير بصورة طبيعية وبدون فلتر، كما تم توزيع مقاطع مماثلة على المذيعين مصمّمة خصيصاً لحساباتهم على وسائل التواصل الاجتماعي، وهذا ما يوفّر تغطية مميّزة للمنافسة على مستوى عالمي".

وأوضح:"بفضل تعاون المنتخبات المشاركة، تمكنّا من الوصول إلى محتوى حصري من وراء الكواليس - سواء على أرضية الملعب أو في غرف تغيير الملابس بعد المباراة - حيث أظهر اللاعبون استعدادهم لإنتاج محتوى فريد عنهم وهم في ذروة عواطفهم بالتعاون مع المرخص لهم بحقوق وسائل الإعلام، ونحن سعداء لأننا تمكنّا من استخدم هذه البطولة لإضفاء الحيوية على هذه المفاهيم والسماح للمشجعين من جميع أنحاء العالم بمشاركة حماسهم وشغفهم بكأس العالم للسيدات ".