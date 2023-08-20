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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

تحذير للمصطافين.. هيئة الدواء تقدم نصائح ضرورية للتعامل مع لسعة قناديل البحر

نصائح هامه للتعامل
نصائح هامه للتعامل مع لسعة قنديل البحر وكيفية علاجه

تعد لسعات قنديل البحر، مشكلة شائعة ،لدى الأشخاص الذين يسبحون أو يغوصون في مياه البحر ،خصوصا في فصل الصيف، وتختلف تأثيرات هذه اللسعات اختلافاً كبيراً بين شخص وآخر فهي لكنها غالباً ما تؤدي إلى ألم فوري وعلامات حمراء وتهيج الجلد، حتى أن بعضها قد يسبب المزيد من الأمراض بالجسم، وفي حالات نادرة تكون مهددة للحياة، حسب موقع "clevelandclinic".

ونشرت هيئة الدواء المصرية، عدة نصائح للتعامل مع لسعات قناديل البحر التي تنتشر أحيانا على بعض الشواطئ.

وأوضحت الهيئة، عبر منشور توعوي على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أن قناديل البحر لها أنواع مختلفة وبالتالي يختلف تأثير لساعتها حسب نوعها.

نصائح للتعامل مع لسعة قنديل البحر

تجنب وجود بقايا قنديل البحر على البشرة باستخدام قطعة من البلاستيك، دون فرك المنطقة لتجنب التسبب بتفاقم انتشار السم في الجلد.

ويجب وضع عصير ليمون طبيعي على اللسعة أو الخل العادي أو خل التفاح للمساعدة في القضاء على السم.

عادة ما يتم العثور على هذه المكونات في محطة المنقذ أو يمكن التزود بضمادات مصنوعة من هذه المواد مسبقًا من الصيدليات، ولا تنظفوا المنطقة المصابة بالكحول.

ممنوع غسل لسعة قنديل البحر بالمياه العذبة لأنها تسبب توسع وانفجار الخلايا السامة وتوسيع الاتصال بينها وبين المناطق "النظيفة" في الجلد.

ومن أجل إزالة خلايا السم، افرك منطقة اللسعة بصودا أو التالك أو مياه البحر وقشرها بعناية عندما تجف المنطقة دون فرك المنطقة.

ومن المهم التأكيد أنه لدى ظهور أعراض لدى الأطفال على وجه الخصوص والكبار بشكل عام غير الاحمرار أو الحرق الموضعي (ضيق التنفس، صعوبة في التنفس، الضعف، تورم في الحلق، ازرقاق المنطقة المصابة، تورم أكثر من الطبيعي - الاستسقاء، الحساسية الشديدة)، ينبغي التوجه في أقرب وقت ممكن إلى أقرب مستشفى أو مركز طبي للحصول على العلاج الفوري أو طلب وحدة العناية المركزة المتنقلة.

إزالة مخالب القنديل المرئية باستخدام ملقاط رفيع.

- نقع المنطقة المصابة في ماء من 20 إلى 45 دقيقة لتخفيف الألم.

أعراض لسعة قنديل البحر:

صعوبة في التنفس.
. ألم صدر.
. تشنجات العضلات.
. بثور الجلد.
. خدر أو وخز.
. الغثيان أو القيء.
. صعوبة البلع.
. وجع البطن.
. كثرة التعرق.

علاج لسعة قنديل البحر:

يجب غسل البشرة بماء البحر والخل.

غسول الكالامين أو كريم الهيدروكورتيزون:

وضع غسول الكالامين أو كريم الهيدروكورتيزون  على المكان المصاب للمساعدة على تقليل الالم، بالاضافة إلى امكانية استخدام كيس ثلج أو ماء ساخن للمساعدة في تخفيف الألم والتورم ايضا.

مسكنات الألم:

يمكن أن تساعد مسكنات الألم في تقليل الألم.

مضاد السم:

يمكن أن يساعد المضاد في عكس آثار السم.

مضادات الهيستامين:

يمكن أن تساعد مضادات الهيستامين في تقليل الحكة والطفح الجلدي

استشارة الصيدلي أو الطبيب لوضع كريم يحتوي على 5.0 إلى 1% هيدروكورتيزون على المنطقة المصابة مرتين يوميا

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