شاهد .. نهاية مأساوية لـ كهلين أثناء مسابقة الرجل الحديدي في أيرلندا 

شهد رجلان أحدهما في الأربعينيات من عمره والآخر في الستينيات نهاية مأساوية أثناء مشاركتها في مسابقة الرجل الحديدي في أيرلندا.

وفقا لما ذكرته صحيفة “الديلي ميل”، منذ قليل، فإن المواطن الأيرلندي الذي كان يعيش في المملكة المتحدة والمواطن الكندي توفيا أثناء المسابقة في كوكورك.

الرجل الحديدي

واجه الرجلان صعوبة في أول مراحل السباحة التي يبلغ طولها 1.9 كيلومتر من المسابقة التي تعد من أقوى البطولات العالمية في مجال رياضات السباحة والدراجات والركض.

من جانبها، قامت خدمة الطوارىء بإخراج الرجلين من الماء حيث أعلن الطاقم الطبي عن وفاتها.

جدير بالذكر أن هذه المسابقة قد جري تأجليها لمدة 24 ساعة عندما ضربت العاصفة بيتي المنطقة، كما وثق مقطع فيديو مروع الواقعة.



