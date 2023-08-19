اتهام شخص بالإرهاب بعد خرق بيانات شرطة أيرلندا الشمالية

اتهم رجل بحيازة وثائق تتعلق بخرق بيانات الأسبوع الماضي في دائرة الشرطة في أيرلندا الشمالية، وذلك وفقا لما نشرته الجارديان البريطانية.

في خطأ ارتكبه عضو مبتدئ من الموظفين عند الرد على طلب حرية المعلومات، تم نشر البيانات الشخصية لجميع الأعضاء العاملين في دائرة الشرطة في أيرلندا الشمالية في 8 أغسطس.

تضمنت التفاصيل التي تم الإفصاح عنها اسم العائلة والحرف الأول من كل موظف، ورتبته أو درجته، ومكان إقامته والوحدة التي يعمل فيها.

وقالت دائرة الشرطة في أيرلندا الشمالية يوم السبت إن رجلاً يبلغ من العمر 50 عامًا تم اتهامه بحيازة وثائق أو سجلات يحتمل أن تكون مفيدة للإرهابيين وحيازة أشياء لاستخدامها في الإرهاب.

كما تم اعتقال رجل يبلغ من العمر 39 عامًا فيما يتعلق بالخرق بعد تفتيش في لورغان بمقاطعة أرماغ يوم الأربعاء، وتم الإفراج عنه بكفالة.

ظهرت انتهاكات متعددة للبيانات منذ الأسبوع الماضي، بما في ذلك فقدان الكمبيوتر المحمول الخاصين بضابط شرطة، والتي تضمنت تفاصيل عن 42 ضابطًا وفريقًا، بعد سقوط العناصر من مركبة متحركة.