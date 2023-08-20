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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

مركز التوظيف بجامعة عين شمس يستضيف جلسة تعريفية ببرنامج "عاملة شغل"

جامعة عين شمس
جامعة عين شمس

استضاف مركز التوظيف بجامعة عين شمس، تحت إشراف الدكتور أحمد عبد العزيز، مدير مركز التوظيف جلسة تعريفية ببرنامج "عاملة شغل" بالشراكة مع عدد من المؤسسات؛ وذلك يوم الأحد الموافق 20 أغسطس 2023. 

وحضر الفعالية 60 طالبة وخريجة من كليات التجارة والهندسة وحاسبات ومعلومات، والتي كانت تحت رعاية الدكتورة غادة فاروق القائم بأعمال رئيس جامعة عين شمس، و الدكتور عبدالفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب وبالتنسيق مع الدكتورة رشا الديدي وكيل كلية الأداب ومنسق برنامج "عاملة شغل".

تهدف الجلسة التعريفية إلى التعريف ببرنامج "عاملة شغل" في نسخته الثانية وهو برنامج يتم تنظيمه تحت رعاية وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ووزارة التخطيط والمجلس القومي للمرأة، بهدف إعداد الخريجات لسوق العمل للحصول على وظائف في المجالات التي يغلب عليها الحضور الذكوري من خلال :
·  زيادة عدد المستفيدات بنسبة 100% بما يمثل 1200 مشاركة وهو ضعف الرقم المستهدف في النسخة الأولى.
· توفير أكبر عدد من فرص التدريب والتوظيف من خلال الشراكات الجديدة التي يشهدها البرنامج لأول مرة.
· يتيح البرنامج الفرصة للمشاركات مقابلة أكثر من 30 رائدة أعمال وموجهات للحصول علي دعمهن ومساعدتهن طول فترة البرنامج.

و ترتكز التدريبات هذا العام على مسارات سلاسل التوريد والمبيعات وتم إضافة مسار جديد وهو مسار التكنولوجيا الذي تقوده شركة فودافون مصر بالإضافة إلي بناء قدرات الفتيات التقنية والشخصية لتأهيلهن لسوق العمل في تلك المجالات.

وتأتي هذه الجلسة من منطلق إيمان مركز التوظيف بأهمية التمكين الاقتصادي للمرأة ومشاركتها في سوق العمل، وذلك تماشيًا مع جهود الدولة بدعم دور المرأة المصرية في مختلف نواحي الحياة.

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