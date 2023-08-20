حفل للفنانة رانيا الجنايني على مسرح مركز إبداع بيت الغناء العربي

أُقِيم حفل للفنانة رانيا الجنايني وفرقتها الموسيقية، مساء اليوم الأحد، على خشبة مسرح مركز إبداع بيت الغناء العربي (قصر الأمير بشتاك)، التابع لقطاع صندوق التنمية الثقافية بوزارة الثقافة.

وتضمن برنامج الحفل تقديم عدد من الأعمال التراثية والحديثة، منها "طول عمري أحبك واشكيلك"، و"لاموني الناس على حبي"، و"أنا في انتظارك"، و"صبري عليك طال"، و"مش نظرة وابتسامة"، وسط حضور كثيف من محبي ومتذوقي الموسيقى الشرقية القديمة.

جدير بالذكر أن الفنانة رانيا الجنايني عضو أيضا في فرقة التراث للموسيقى العربية بدار الأوبرا المصرية منذ عام 2013، كما حصلت على دبلوم العلاج بالفن من جامعة عين شمس في العام الماضي.