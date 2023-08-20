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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

مصرع المئات.. بيان عاجل للقوات المسلحة السودانية بشأن خسائر ميليشيا الدعم السريع

الجيش السوداني
الجيش السوداني

أعلنت القوات المسلحة السودانية، اليوم الأحد، أن القوات السودانية تمكنت من التصدي لعدد من محاولات الهجوم الفاشلة من قبل ميليشيا الدعم السريع المتمردة، على سلاح المدرعات ومجمع الذخيرة بمنطقة الشجرة العسكرية.

وأضافت القوات المسلحة السودانية، في بيان لها عبر صفحتها على “فيس بوك”، أن القوات السودانية قدمت ملحمة بطولية رائعة، وكبدتهم خسائر ضخمة، تضمنت، مئات القتلى والجرحى، وتدمير 5 مدرعات، ودبابة تي 55، و2 عربة مدفع م/ط ثنائي، وعدد كبير- جارٍ حصره- من العربات القتالية، واستسلمت 3 دبابات وعدد من العربات المسلحة، ولاذ العدو بالفرار.

وأشار البيان إلى أنه تلاحظ استخدام ميليشيا الدعم السريع أثناء الهجوم لعدد كبير من القصر وصغار السن؛ مما يضاف إلى انتهاكاته المستمرة للقانون الدولي الإنساني، وسجله الحافل في جرائم الحرب.

ولفتت القوات المسلحة السودانية إلى أنه في أثناء هروب الأفراد المتبقيين من ميليشيا الدعم السريع؛ أطلقوا قذائف هاون تجاه منطقة السلمة؛ مما أدى إلى استشهاد 6 مواطنين، وسقوط عدد من الجرحى جارٍ حصرهم، وهي عادة درجت عليها الميليشيا المتمردة، وتكررت في عدة مناطق، حيث قامت بقصف منطقة كرري البلد؛ مما أدى الى استشهاد امرأتين وإصابة 8 مواطنين.

وأكد البيان أن مجموعات العمليات الخاصة تواصل عملياتها بمنطقة العاصمة المركزية، ومستمرة في تكبيد المتمردين خسائر كبيرة، لافتا إلى أن القوات المسلحة السودانية مستمرة في رصد نوايا المتمردين بكل دقة، وفي كامل جاهزيتها للتعامل معها بكل قوة وعزم.

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