بأسهل الطرق كيفية التخلص من مساحة آيفون الزائدة

بغض النظر عن سعة التخزين التي يمتلكها المستخدمون في هواتف آيفون الخاصة بهم ، فإنها لا تكون كافية للصور ومقاطع الفيديو والملفات العديدة الموجودة على الهواتف والتي يتم استخدامها بشكل شبه مستمر، وعلى الرغم من أن شراء هاتف بنسخة تخزينية أعلى يعد خيارًا دائمًا ، إلا أن تحسين مساحة تخزين آيفون لتوفير مساحة يعد أمرا لا مفر منه.

وبحسب تقرير من موقع Beebom فإن هناك عدد من الطرق الفعالة في توفير مساحة تخزينية على هواتف آيفون من خلال عدد من الطرق المختلفة والتي نعرضها فيما يلي :

كيفية التحقق من مساحة التخزين المتوفرة على هواتف آيفون

1. انتقل إلى "عام" في تطبيق "الإعدادات" على آيفون.

2. حدد موقع وانقر على خيار تخزين آيفون.

3. انتظر حتى يقوم آيفون بحساب مساحة التخزين المتاحة.

كيفية التخلص مساحة التخزين الزائدة على هواتف آيفون

حذف أو إلغاء تحميل التطبيقات غير المستخدمة



ويمكنك رؤية القائمة الكاملة لجميع التطبيقات المثبتة على آيفون أثناء استخدامك للعديد من التطبيقات بانتظام ، قد تكون هناك تطبيقات معينة لم تستخدمها لفترة طويلة أو أن هناك تطبيقات نادرًا ما تستخدمها. وفي هذه الحالة ، يمكنك حذف هذه التطبيقات تمامًا أو إلغاء تحميلها من آيفون.

حذف التطبيقات غير المستخدمة

1. اضغط مع الاستمرار على التطبيق على الشاشة الرئيسية.

2. اضغط على خيار إزالة التطبيق في القائمة المنسدلة.

3. اضغط على حذف التطبيق.

إلغاء تحميل التطبيقات غير المستخدمة



1. انتقل إلى قائمة تخزين آيفون ، وحدد موقع التطبيق واضغط عليه.

2. اضغط على خيار Offload App.

تحميل الصور ومقاطع الفيديو إلى التخزين السحابي

تقدم آبل لكل مستخدم سعة تخزينية مجانية على iCloud تبلغ 5 جيجابايت ، ولكن سعة 5 جيجابايت صغيرة جدًا، ومع ذلك يمكنك استخدام سعة التخزين السحابية المجانية البالغة 15 جيجابايت التي تحصل عليها من خلال حساب Gmail الخاص بك لتحميل جميع الصور ومقاطع الفيديو الكبيرة.

مسح ذاكرة التخزين المؤقت للمتصفح

1. افتح تطبيق "الإعدادات" على آيفون ، ثم مرر لأسفل وانقر على Safari.

2. حدد وانقر على خيار مسح السجل وبيانات الموقع.

3. اضغط على خيار مسح المحفوظات والبيانات في القائمة المنبثقة.

حذف محادثات الرسائل غير المرغوب فيها

1. افتح تطبيق "الإعدادات" على جهاز iPhone الخاص بك.

2. حدد وانقر فوق علامة التبويب "الرسائل".

3. اضغط على علامة تبويب الاحتفاظ بالرسائل ضمن قسم محفوظات الرسائل.

4. الآن ، حدد أحد الخيارات المتاحة. يمكنك الاختيار من بين 3 خيارات - 30 يومًا وسنة واحدة وإلى الأبد.