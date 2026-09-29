انخفاض أسعار الذهب.. الشعبة تعلن مفاجأة للمواطنين

شهدت أسعار الذهب في الأسواق تراجعًا خلال تعاملات اليوم، بالتزامن مع حالة من الترقب لتحركات الأسواق العالمية وتوقعات أسعار الفائدة الأمريكية، وسط حالة من الركود في حركة الشراء وزيادة في عمليات بيع الذهب، وفقًا لتصريحات أعضاء شعبة الذهب والمجوهرات.

تراجع أسعار الذهب 3%

كشف عمرو المغربي، عضو شعبة الذهب والمجوهرات، أسباب انخفاض أسعار الذهب اليوم داخل الأسواق المصرية، موضحًا أن أسعار الذهب شهدت تراجعًا بعد الارتفاعات التي سجلتها خلال الفترة الماضية.

الذهب

وقال عمرو المغربي، إن انخفاض أسعار الذهب بلغت نسبته نحو 3%، مرجعًا ذلك إلى ارتفاع أسعار البترول، إلى جانب وجود توقعات بارتفاع أسعار الفائدة الأمريكية من جديد.

سعر الذهب عيار 21

وأضاف عمرو المغربي أن سعر جرام الذهب عيار 21 سجل نحو 6100 جنيه في مصر، مشيرًا إلى أنه منذ شهر أغسطس الماضي تشهد الأسواق حالة من الركود في حركة الشراء، بالتزامن مع ارتفاع عمليات بيع الذهب.

الذهب

ولفت إلى أن حركة البيع أصبحت أكبر من حركة الشراء، موضحًا أن ذلك أمر معتاد خلال هذا التوقيت من العام.

نصيحة مهمة لأصحاب الذهب

من جانبه، قال لطفي منيب، نائب رئيس شعبة الذهب والمجوهرات باتحاد الغرف التجارية، إنه لا ينصح من يمتلك الذهب ببيعه إذا لم يكن لديه سبب يجعله في حاجة إلى الحصول على قيمته واستخدام الأموال في أمر ضروري.

وأوضح، خلال مداخلة هاتفية عبر قناة «النهار»، أن انخفاض أسعار الذهب في يوم واحد لا يعني بالضرورة استمرار التراجع، مؤكدًا أن الأسعار يمكن أن ترتفع مرة أخرى.

وتساءل منيب عن البديل الذي يمكن وضع الأموال فيه بعد بيع الذهب، مشيرًا إلى أنه لا يرى بديلًا أفضل من الذهب في هذا الأمر.

الذهب يرتفع وينخفض

وأشار نائب رئيس شعبة الذهب إلى أن الذهب لا يتحرك في اتجاه صاعد بشكل دائم، وإنما تشهد أسعاره ارتفاعات وانخفاضات وفقًا للتطورات المختلفة في الأسواق.

ولفت إلى أن تطورات الحرب بين روسيا وأوكرانيا تمثل أحد العوامل التي قد تؤثر في أسعار الذهب، خاصة إذا اتسعت المواجهة لتصبح بين روسيا والاتحاد الأوروبي أو حلف شمال الأطلسي «الناتو»، وهو ما قد يؤدي إلى ارتفاع أسعار الذهب بصورة كبيرة.

هل الوقت مناسب لشراء الذهب؟

وأوضح لطفي منيب أنه كان قد نصح في وقت سابق بعدم شراء الذهب عندما كانت أسعاره مرتفعة جدًا، لكنه يرى حاليًا أن الشراء ممكن، لأن السعر الحالي ليس رقمًا مبالغًا فيه، بحسب تصريحاته.

وأضاف أن التغيرات المحتملة في أسعار الذهب قد تكون في حدود 3 أو 4% صعودًا أو هبوطًا، وليس مثل الانخفاض الذي حدث سابقًا وبلغ 25% في يوم واحد، معتبرًا أن تكرار مثل هذا السيناريو غير متوقع.