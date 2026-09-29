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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

الذهب يتراجع.. سعر عيار 21 اليوم الثلاثاء 29 سبتمبر والجنيه الذهب

سعر الذهب اليوم
سعر الذهب اليوم
محمد صبيح

شهدت أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 29 سبتمبر 2026 تراجعًا في السوق المحلية، ليسجل سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 6100 جنيه للبيع و6050 جنيهًا للشراء، وسط انخفاض أسعار الذهب عالميًا، في الوقت الذي يترقب فيه المتعاملون تطورات حركة الأونصة وسعر الدولار خلال الفترة المقبلة.

سعر الذهب اليوم في مصر

سجل سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 6970 جنيهًا للبيع و6915 جنيهًا للشراء، بينما بلغ سعر الذهب عيار 21 نحو 6100 جنيه للبيع و6050 جنيهًا للشراء.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 5230 جنيهًا للبيع و5185 جنيهًا للشراء، فيما بلغ سعر جرام الذهب عيار 14 نحو 4065 جنيهًا للبيع و4035 جنيهًا للشراء.

وبلغ سعر الجنيه الذهب اليوم نحو 48 ألفًا و800 جنيه للبيع و48 ألفًا و400 جنيه للشراء.

سعر الأونصة اليوم

وسجلت الأونصة بالجنيه المصري نحو 216 ألفًا و835 جنيهًا للبيع و215 ألفًا و60 جنيهًا للشراء، بينما بلغ سعر أونصة الذهب عالميًا نحو 4128.31 دولار.

وتأتي تحركات الذهب المحلي بالتزامن مع التغيرات التي يشهدها السعر العالمي للمعدن النفيس، إلى جانب حركة سعر الدولار في السوق المصرية، وهما من أبرز العوامل المؤثرة في تحديد أسعار الذهب محليًا.

سعر دولار الصاغة اليوم

وبلغ سعر دولار الصاغة نحو 52.52 جنيه، مقابل نحو 52.10 جنيه للدولار في البنك، وهو فارق يرتبط بآلية تسعير الذهب في السوق المحلية.

وتتأثر أسعار الذهب في مصر بعدة عوامل، أبرزها سعر الأوقية عالميًا، وسعر صرف الدولار أمام الجنيه، بالإضافة إلى مستويات العرض والطلب وحركة التداول في السوق المحلية.

أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 29 سبتمبر

وسجل الذهب عيار 24 نحو 6970 جنيهًا للبيع و6915 جنيهًا للشراء، بينما سجل عيار 21 نحو 6100 جنيه للبيع و6050 جنيهًا للشراء.

كما بلغ سعر الذهب عيار 18 نحو 5230 جنيهًا للبيع و5185 جنيهًا للشراء، وسجل عيار 14 نحو 4065 جنيهًا للبيع و4035 جنيهًا للشراء.

وسجل الجنيه الذهب نحو 48 ألفًا و800 جنيه للبيع و48 ألفًا و400 جنيه للشراء، بينما بلغت الأونصة بالجنيه نحو 216 ألفًا و835 جنيهًا للبيع و215 ألفًا و60 جنيهًا للشراء.

ويجب الانتباه إلى أن أسعار الذهب المعلنة لا تتضمن المصنعية والدمغة والضريبة، وقد تختلف القيمة النهائية للمشغولات الذهبية من محل إلى آخر وفقًا لنوع المشغول وقيمة المصنعية، كما تتغير الأسعار على مدار اليوم وفقًا لحركة السوق العالمية والمحلية.

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