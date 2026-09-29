علاء شليبي: المستثمرون يتجهون إلى الذهب باعتباره الكنز الوحيد والمصدر الرئيسي للتعدين

قال الدكتور علاء شليبي، رئيس الإدارة المركزية للمساحة والجيولوجيا بهيئة الثروة المعدنية والصناعات التعدينية، إن المستثمرين يتجهون إلى الذهب باعتباره الكنز الوحيد والمصدر الرئيسي للتعدين، كما يتجهون إلى الخامات الأخرى التي تدخل في صناعة الأسمدة في بعض المناطق.

وأضاف خلال برنامج الاقتصاد 24 أن المستثمر يستطيع من خلال هذه الخامات أن يعمل قيمة مضافة، موضحا أن هناك منافسة للذهب في الوقت الحالي من جانب الخامات الأخرى.

وتابع الحديث عن أحد معوقات الاستثمار في التعدين، قائلا إن من ضمن المعوقات السابقة كانت فكرة خروج الخام وتصديره إلى الخارج دون أن تكون هناك صناعة تعدينية حقيقية داخل البلد، تعطي قيمة مضافة، وتؤسس لبنية تحتية، وتضيف فرص عمل، وتضيف قيمة مضافة لهذا المنتج الخام.

وأوضح أن الهدف من خلال التعديلات التشريعية وهذا المنتدى هو تحويل هذه الفرص إلى قيمة مضافة، مشيرا إلى أن ذلك تم إنجازه في القطاعات المطروحة، وأن الشركات التي سيتم الاختيار عليها هي شركات تقدر على تحقيق قيمة مضافة، وليس استخراج الخام فقط.

وأضاف أن المفروض من الشركة بعد استخراج الخام أن يكون جاهزا للتصنيع، وبالتالي ستكون هناك صناعة محلية داخل مصر، ويمكن الاستفادة منه بشكل أكبر.

وأكد أن هذا النظام سيؤدي إلى زيادة القيمة المضافة وتطوير الصناعة منها للتكنولوجيا المصرية.