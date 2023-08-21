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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الأعلي للجامعات الخاصة والأهلية: نتيح لطلابها الدراسة بالخارج وليس لدينا تنسيق

محمد حلمي الغر، أمين
محمد حلمي الغر، أمين المجلس الأعلي للجامعات الخاصة والاهلية

خصص برنامج “الحياة اليوم” المذاع على قناة “الحياة” فقرة خاصة عن الجامعات الأهلية والخاصة، وشروط القبول وآخر التخصصات التي تم استحداثها في الجامعات مؤخرا.

 

لبعض الفصول الدراسية .. محمد حلمي الغر: الجامعات تتيح لطلابها الدراسة بالخارج
قال محمد حلمي الغر، أمين المجلس الأعلي للجامعات الخاصة والأهلية، إن الجامعات تتيح للطلاب الحصول على بعض الفصول الدراسية في الخارج، متابعا:" يمكن للطلاب فعل ذلك مع الجامعات المتعاونة مع الجامعات المصرية".

الأعلي للجامعات الخاصة والاهلية: ليس لدينا تنسيق ولكن هناك قبول وشروط
قال محمد حلمي الغر، أمين المجلس الأعلي للجامعات الخاصة والاهلية، إن الجامعات الخاصة والاهلية ليس لديهم تنسيق ولكن لدينا قبول، وهو قبول مباشر، متابعا:" الطالب يختار الكلية التي يرغب في الالتحاق بها".
 

 

الأعلى للجامعات الخاصة والأهلية : قادرون على استيعاب 120 ألف طالب هذا العام
قال محمد حلمي الغر، أمين المجلس الأعلي للجامعات الخاصة والاهلية، إن الجامعات الحكومية ليس لديها القدرة على استيعاب كل الطلاب، كما أنها أصبحت للطلاب المتفوقين الذين يحصلون على درجات مرتفعة، يشغلون الأماكن الموجودة في الكليات".

 

الأعلى للجامعات الخاصة والأهلية يوضح شروط القبول والتخصصات المضافة حديثا
قال محمد حلمي الغر، أمين المجلس الأعلى للجامعات الخاصة والأهلية، إن قطاع كليات المجموعة الصحية يتكون من 7 كليات، كما انه تم إضافة تخصصات في الجامعات الأهلية.

 

محمد حلمي الغر: مصاريف الجامعات الاهلية تقل دائما عن الجامعات الخاصة
قال محمد حلمي الغر، أمين المجلس الأعلي للجامعات الخاصة والاهلية، إن كليات المجموعة الصحية يتكون من 7 كليات،  إنه تم إضافة تخصصات في الجامعات الأهلية، متابعا : "في مجال الإعلام أضفنا مجال الترجمة مع الإعلام لكى يستطيع أن يعمل الخريج في عدد من المجالات".

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