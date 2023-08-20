الأعلي للجامعات الخاصة والاهلية: ليس لدينا تنسيق ولكن هناك قبول وشروط

قال محمد حلمي الغر، أمين المجلس الأعلي للجامعات الخاصة والاهلية، إن الجامعات الخاصة والاهلية ليس لديهم تنسيق ولكن لدينا قبول، وهو قبول مباشر، متابعا:" الطالب يختار الكلية التي يرغب في الالتحاق بها".





وأضاف "محمد حلمي الغر" خلال حواره ببرنامج "الحياة اليوم" المذاع على قناة "الحياة"، أن الجامعة لا تتدخل إطلاقا في رغبات الطالب وكل ما نفعله، هو وضع حدود في الدرجات لتحديد الفئة التي يمكن أن تتقدم لتلك الجامعات".



واسترسل: لدينا في 27 جامعة خاصة و20 جامعة أهلية، ولدينا 7 أفرع لجامعات أجنبية، متابعا: لدينا 54 هيئة غير حكومية تقدم خدمات التعليم في مصر.

وأوضح أن الجامعات الحكومية ليس لديها القدرة على استيعاب كل الطلاب، كما أنها أصبحت للطلاب المتفوقين الذين يحصلون على درجات مرتفعة، يشغلون الأماكن الموجودة في الكليات".