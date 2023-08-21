هل متابعة الأم لطفلها وهي تصلي يبطل الصلاة؟.. داعية يجيب

قال الداعية محمد أبو بكر الداعية بوزارة الأوقاف إن أساس الصلاة صفاء الذهن وعدم التفكير في أي شيء حول الفرد لأن الشيطان يتعمد أن يشغل الإنسان عن صلاته حتى تكون ناقصة أو ينشغل بما حوله عنها .

وأضاف أبو بكر خلال رده على سؤال “الأم اللي بتتابع عيالها وهى بتصلى هل صلاتها مقبولة ؟ ” عبر برنامج “اسأل مع دعاء ” على قناة النهار ، أنه لا يصح لأى أحد أن يسأل هل صلاة الفرد مقبولة أم لا لأن القبول بيد الله سبحانه وتعالى ولكن يمكن أن نسأل إذا كانت صحيحة أم لا .

وأوضح أن عمل المرأة كله لله في بيتها فخدمتها لزوجها تصدق عليه وخدمة أبنائها تصدق عليهم فهي كل وقتها لله ولكن عليها أن تفرغ ذهنها للصلاة .

وأشار إلا أن الله يسر على المرأة فجعل صلاتها في بيتها أفضل من صلاتها في المسجد ولم يفرض عليها صلاة الجمعة وكل ذلك حتى يكون هناك وقت لبيتها وأبنائها.

حكم صلاة المرأة أمام الرجال

ورد سؤال الى دار الإفتاء تقول صاحبته “ما حكم صلاة المرأة جالسة حتى لا يراها الرجال أو الصلاة في السيارة؟ ” ومن جانبه قال الدكتور أحمد ممدوح أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية أنه لا حرج في صلاة المرأة أمام الرجال والأفضل أن تبحث عن مكان آخر لكن إن لم تجد فلا مانع في ذلك .

وأضاف خلال رده على سؤال “حكم صلاة المرأة أمام الرجال ” عبر فيديو على موقع اليوتيوب أنه لا يجوز للمرأة الجلوس أو الصلاة جالسة لوجود رجال فلابد أن تقوم بجميع أركان الصلاة منوها إلى أنه المرأة تصلى بلباس ساتر فلا مانع من الصلاة أمام الرجال .