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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

قرار مفاجئ من ترامب بشأن المناظرات الرئاسية

دونالد ترامب
دونالد ترامب

أعلن الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، اليوم الاثنين، عدم المشاركة في المناظرات الرئاسية للحزب الجمهوري.

 

ومن ناحية أخرى، أثار حاكم ولاية فلوريدا، رون ديسانتيس، غضب مؤيدي الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، من خلال وصفهم بأنهم "سفن خاملة".

 

وبحسب صحيفة "إنسايدر"، جاء ذلك ضمن تصريحات ديسانتيس التي ترفض الانتقادات الموجهة إليه من قبل مؤيدي ترامب، بأنه جمهوري بالاسم فقط، وذلك في مقابلة مع صحيفة فلوريدا ستاندرد.

وقال إن هذه الانتقادات هي "ملفقة تمامًا" وأنه "في النهاية ، لا يمكن للحركة السياسية أن تدور حول فرد واحد."

ولجأ العديد من حلفاء ترامب إلى وسائل التواصل الاجتماعي لانتقاد ديسانتيس ومقارنة تعليقاته مع هيلاري كلينتون التي وصفت أنصار ترامب بـ "سلة من البائسين".

ودعت كارولين ليفيت، المتحدثة باسم حملة "اجعل أمريكا عظيمة مرة أخرى" الإنتخابية، ديسانتيس إلى الاعتذار وقالت: "الحقيقة أن أنصار ترامب وطنيين ".

وأعلن كل من ترامب وديسانتيس عن خططهما للتنافس في حملة 2024 للرئاسة الأمريكية عن الحزب الجمهوري، لكن الرئيس الأمريكي السابق يتمتع بدعم ثلاثة أضعاف ما يتمتع به حاكم فلوريدا في السباق الرئاسي الجمهوري، وفقا لاستطلاع أجرته صحيفة “نيويورك تايمز” في أواخر يوليو.

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